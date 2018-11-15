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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Коммерсанты через суд хотят арендовать часть рынка на ул. Авроры\Аэродромной в Самаре

15 ноября 2018 09:53
88
Коммерсанты через суд хотят арендовать часть рынка на ул. АврорыАэродромной в Самаре
Следующее заседание по делу состоится в декабре 2018 года.

Соответствующий иск «Производственно-торговое объединение «Колорит» подало к департаменту градостроительства Самары. «ПТО «Колорит» требует от ДГС устранить допущенные нарушения его прав и законных интересов и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Следующее заседание по делу состоится в декабре 2018 года, пишет СО ОНЛАЙН.

Согласно публичной кадастровой карте, участок относится к землям населенных пунктов. Использовать его разрешено для объектов общественно-делового значения, под временные павильоны без устройства фундамента. Кадастровая стоимость участка — 11,9 млн. руб. Площадь составляет 1 363 кв. м. На площадке, судя по кадастровой карте, расположена часть павильонов рынка на Аэродромной\Авроры, который признавали незаконным и пытались снести.

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Комментарии



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