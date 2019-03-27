К Самарской области по-иному стали относиться в федеральном Правительстве

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За год в Самарской области введены в действие:11 современных больниц, еще в 36 прошел ремонт;Открыты 2 школы и 9 детских садов;Введены в действие 10 спортивных объектов и 23 спортплощадки;Отремонтированы 5 домов культуры, открылся театр «Дилижанс».Об этом сегодня, 27 марта заявил Губернатор Самарской областив своем Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона.Несмотря на неблагоприятные погодные условия прошлого лета, предприятия отрасли с/х улучшили показатели рентабельности, на 19% выросла зарплата работников. «Свой вклад в этот результат дала и наша настойчивость в продвижении самарских сельхозпроизводителей в торговые сети», - заявил Дмитрий Азаров.«Мы перешли к принципу индексации денежных выплат для социально незащищенных и ветеранов, чего в прежние годы не было». Проиндексировано 11 видов социальных выплат. •За 2018 год около 900 обманутых дольщиков, наконец, получили свое жилье. Справедливость была восстановлена, - отметил Губернатор. - Этого нам удалось достичь, одновременно сократив объёмы долговой нагрузки до 38% доходной части бюджета, что практически соответствует уровню 2012г. Благодаря грамотной финансовой политике появились резервы для роста. К нам совсем по-иному стали относиться в федеральном Правительстве».Фото: Департамент информационной политики.