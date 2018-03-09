Из-за введения онлайн касс бюджет Сызрани может не досчитаться порядка 15 млн рублей
9 марта 2018 11:23
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Бюджет Сызрани не досчитается 15 млн. рублей из-за введения требований к предпринимателям использовать контрольно-кассовую технику нового поколения. Согласно действующему законодательству, налогоплательщики имеют право уменьшить сумму налога на вмененный доход и сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы, на сумму расходов по приобретению ККМ.
Предприниматели ожидаемо воспользуются такой возможностью, и в итоге сборы налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности могут упасть на 20% с 76 до 60 млн. рублей, пишет "Маленькая Сызрань".
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