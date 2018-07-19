Из-за пенсионной реформы могут быть пересмотрены еще ряд позиций по пенсионному возрасту
19 июля 2018 10:50
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Повышение пенсионного возраста может привести к тому, что пересматриваться будут и некоторые позиции, которые позволяли различным категориям работников уходить на пенсию на несколько лет раньше. В их числе — медики и учителя, которые вправе уходить на заслуженный отдых по достижении соответственно 25 и 30 лет трудового стажа. Об их опасениях рассказали сразу несколько собеседников «Самарского Обозрения», в том числе член общественного экспертно-научного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области Виктор Семенов.
Из его рассказа следует, что речь может идти даже не о законодательных новациях. (Напротив, официальные лица и эксперты из числа сторонников реформы уверенно заявляют, что все эти нормы будут сохранены в российском праве.) Лишать людей возможности раньше уходить на пенсию будут иначе.
Примером может служить происходящее с гражданами, по закону имеющими право на более ранний выход на пенсию в связи с занятостью на вредном производстве. Как только работодателей обязали доплачивать за такую работу, они всеми способами стали проводить аттестацию рабочих мест, по результатам которой производство становилось невредным. «Вредные профессии, которые дают право на досрочную пенсию, стали ликвидировать всеми силами», — поясняет г-н Семенов.
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