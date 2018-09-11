Из-за наплыва «серого пива» в самарском регионе проседают легальные игроки
11 сентября 2018 11:50
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Жертвами наплыва серой продукции становятся крупнейшие предприятия региона, от благосостояния которых напрямую зависит объем бюджетных отчислений. Так, по данным «СПАРК-Интерфакса», по итогам 2017 года объем выручки предприятия «Жигулевское пиво» сократился с 2,3 млрд в 2016 году до 2,1 млрд рублей в 2017 году.
С 2013 года обороты компании Юрия Сапрунова просели впервые. Прибыль завода по итогам года также снизилась. В 2016 году завод заработал 727 млн, а в 2017 — на 16,9% меньше, только 601 млн рублей. На долю «Жигулевского пива» приходится 30-35% всего реализуемого в самарском регионе пива. Проблемы этого пивоваренного предприятия хорошо иллюстрируют состояние сектора в целом.
Проблемы характерны для рынка пивной продукции по России в целом. Так, по данным Росстата по итогам 2017 года объемы продаж пива сократились на 2,4%. Эксперты прогнозируют, что в 2018 году эта тенденция продолжится и будет усиливаться. В первом полугодии нынешнего года в целом по стране продажи пива упали на 3,26%.
Как сообщили «Самарскому Обозрению» ОНЛАЙН» в региональном МЭРИТ, структура рынка алкогольной продукции в Самарской области с 2016 года — первого полугодия 2018 года остается практически неизменной и выглядит следующим образом: наибольший сегмент составляет пиво и пивные напитки, на их долю приходится порядка 90%, доля крепких алкогольных напитков — 10%
Фото pixabay.com
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