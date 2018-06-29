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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Из самарского бюджета потратят 19,5 млн рублей на подарочные наборы

29 июня 2018 09:59
132
Из самарского бюджета потратят 19,5 млн рублей на подарочные наборы
Они будут каждый по 600-700 г в упаковке с символикой Самарской области.

Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области закупит огромное количество подарочных наборов.
На их приобретение будет потрачено 19,5 миллиона рублей из регионального бюджета.

Эти подарки планируется раздавать во время торжественных мероприятий, посвященных памятным датам, профессиональным праздникам и т.д. - работникам различных предприятий и учреждений, достигшим особых успехов в своей сфере.

До конца 2018 года поставщик должен будет предоставить 26 025 подарочных наборов каждый по 600-700 г в упаковке с символикой Самарской области. Внутри будут шоколадки, печенье с разными начинками, шоколадные конфеты и конфеты с помадными корпусами.

Стоимость одного набора, таким образом, составит 750 рублей, пишет Самру.ру.
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