Из самарского бюджета потратят 19,5 млн рублей на подарочные наборы
29 июня 2018 09:59
132
Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области закупит огромное количество подарочных наборов.
На их приобретение будет потрачено 19,5 миллиона рублей из регионального бюджета.
Эти подарки планируется раздавать во время торжественных мероприятий, посвященных памятным датам, профессиональным праздникам и т.д. - работникам различных предприятий и учреждений, достигшим особых успехов в своей сфере.
До конца 2018 года поставщик должен будет предоставить 26 025 подарочных наборов каждый по 600-700 г в упаковке с символикой Самарской области. Внутри будут шоколадки, печенье с разными начинками, шоколадные конфеты и конфеты с помадными корпусами.
Стоимость одного набора, таким образом, составит 750 рублей, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
29 июня 2018 12:23
В числе посещенных объектов печально известная Сергиевская птицефабрика. Экономика региона
0
29 июня 2018 09:59
Они будут каждый по 600-700 г в упаковке с символикой Самарской области. Экономика региона
131
28 июня 2018 09:57
Впервые с момента введения вырастет плата за капремонт многоквартирных домов. Экономика региона
582
Финансы и Банки
29 июня 2018 09:29
85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. Финансы и Банки
102
28 июня 2018 14:19
В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие расчетного счета в Сбербанке. Каждый из них сможет выбрать... Финансы и Банки
289
27 июня 2018 11:04
Средняя сумма вклада в Поволжском банке составила 260,9 тысяч рублей. Финансы и Банки
371
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
408
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
286
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
73
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
371
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1584
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1525
Бизнес
28 июня 2018 18:08
Предприниматели, не успевшие зарегистрировать ККТ до 30 июня 2018 года включительно, лишаются права на налоговый вычет до 18 тыс руб за каждую онлайн-кассу. Бизнес
264
28 июня 2018 14:46
По итогам мероприятия принято решение о формировании региональными уполномоченными перечня наиболее значимых вопросов, решение которых требует дополнительной... Бизнес
265
27 июня 2018 16:29
Для открытия своего дела важен не только начальный капитал, но и полная актуальная информация, позволяющая адекватно ориентироваться в правовом поле. Бизнес
49
Новости компаний
29 июня 2018 10:58
Сотрудники жалуются на невыносимую жару на производственных площадках АвтоВАЗа не первый год. Новости компаний
101
28 июня 2018 11:17
Как сообщают в компании, повышение не коснется топ-менеджмента предприятия. Новости компаний
243
27 июня 2018 23:47
Обязательное подтверждение регистрации через электронную почту и телефонные номера. Новости компаний
658
25 июня 2018 20:09
Многие люди думают о создании своего бизнеса. Конечно, здесь существуют определенные риски, но при этом есть и большие перспективы на вознограждение. Именно... Новости компаний
65
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
239
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
163
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
177
Транспорт
28 июня 2018 14:41
«Россия» выполнила первый рейс в аэропорт «Курумоч» на Boeing 777-300ER. Транспорт
1581
28 июня 2018 12:48
Предельная стоимость строительства станции обойдется региональному бюджету в 6 миллиардов рублей. Транспорт
328
28 июня 2018 09:52
Направление обслуживают газовые ЛиАЗы и МАЗы. Транспорт
251
27 июня 2018 17:35
Движение маршрутов начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 3 часа после проведения матча. Транспорт
412
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1942
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
653
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
731
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
182
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
126
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
131
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1249
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2462
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
116
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
501
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
788
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
956
Мероприятия