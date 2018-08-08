Итоги стратегической сессии «Экономичекий прорыв. Цифровая экономика» подвели в Самаре

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Во вторник, 7 августа, в отеле Lotte (Самара) подвели итоги четвертой стратегической сессии «Экономичекий прорыв. Цифровая экономика».По словам главы региона, перед губернией стоит задача-максимум - сделать качественный экономический рывок, вернуться в число регионов-лидеров. И именно стратегические сессии позволяют выработать ключевые направления для развития экономики. «Невозможно найти путь к прогрессу и процветанию, ограничиваясь лишь решением текущих задач. Именно новое стратегическое видение и предложил в своем послании президент страны Владимир Владимирович Путин, и эти задачи были конкретизированы в майских указах главы государства. Все предложения президента должны найти отражение в обновленной стратегии развития Самарской области», - заявил глава регионаКонкретные направления преобразования региональной экономики были предложены федеральными и региональными экспертами.Дальнейшая работа сессии продолжилась в рамках трех панельных дискуссий. На площадке «Институты инвестиционного развития: новые вызовы - новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность» эксперты рассказали о перспективах инвестиционного развития региона.По итогам 2017 года Самарская область уже показала хороший результат. В Национальном рейтинге инвестиционного климата регион поднялся с 65 на 48 место. На территории Самарской области работают и развиваются особая экономическая зона «Тольятти» (пул резидентов - 21 компания), технопарк «Жигулевская долина» (184 резидента), государственные индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск». Такие моногорода региона, как Чапаевск и Тольятти, становятся территориями опережающего развития с льготами для новых производств, туда уже выгодно заходить инвесторам. В перспективе в области может быть создано несколько десятков тысяч новых рабочих мест, а к реализации в регионе заявлено 120 инвестпроектов на общую сумму в 1,2 трлн рублей.По мнению гендиректора АО «ПромПарки» Сергея Евсеева, другие территории губернии необходимо развивать так же комплексно, как Тольятти и Чапаевск. «Индустриальные парки нужно создавать и в остальных муниципалитетах, например, в Сызрани и Похвистнево», - сказал спикер.Эффективным механизмом развития экономики региона эксперты сессии назвали проектное финансирование.«Интересы государства и бизнеса в нашей стране сегодня совпадают, они движутся в одном направлении, - отметил заместитель председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Тютин. - Однако часто региональный или муниципальный бюджеты не имеют достаточно средств для строительства необходимого количества социальных объектов и не могут позволить себе лишнего кредита на эти цели».Также Сергей Тютин предложил банкам развивать механизм кредитования государственно-частных проектов. Например, выдавать займы с возможностью их погашения за счет выручки от реализации проектов. В качестве примера спикер привел концессионные соглашения, когда в счет погашения кредитов направляются средства по договору концессии. Сбербанк уже профинансировал 37 таких проектов. На таких условиях даже при условии ограниченного финансирования любой муниципалитет или убыточное предприятие может позволить себе кредит.Об эффективности государственно-частного партнерства высказался и заместитель гендиректора ООО «ФАРМ СКД» Артем Литвишков. «Государству постоянно нужно строить какие-то социальные объекты: школы, поликлиники, детсады и т.д. Но размер бюджета не всегда позволяет это делать. Государственно-частное партнерство дает возможность строить все необходимое здесь и сейчас", - отметил спикер. - Почти всегда в спорных моментах уполномоченные органы принимают решение в пользу государства. В то же время все риски по концессионным проектам в основном берет на себя бизнес».По итогам работы на площадке участники сформировали три предложения в стратегию развития Самарской области. Во-первых, создать некий центр управления, который будет определять стратегию пространственного развития - на какой территории эффективнее открывать то или иное производство инвестору. Во-вторых, проработать механизм взаимодействия государства и бизнеса. В-третьих, создать центр, который будет информировать бизнес о деятельности и программах институтов инвестиционного развития, например, о предложениях того или иного банка о выгодных кредитах под новое производство. Сегодня в стране работает более 40 таких институтов (например, Фонд развития промышленности, о работе которого знают немногие).Работу панельной дискуссии «Институты инновационного развития – фактор движение вверх» открыл председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса ОО «Деловая Россия» Ильдар Шайхутдинов.В ходе обсуждения вопросов инновационной инфраструктуры, руководитель департамента инновационного развития АО «ОДК» Марина Кустова отметила, что самым активным элементом инновационной экосистемы являются высшие учебные заведения, и предложила в дальнейшем вузам активнее заниматься Data Science (наукой о данных — на стыке математики, статистики, информатики) и готовить больше специалистов в этой сфере.Сергей Богданов, партнер Венчурного фонда Самарской области, озвучил три основных проблемы, присущие инновационному технологическому сектору: недостаточный поток качественных инновационных проектов, отсутствие у крупных российских корпораций интереса к приобретению успешных компаний-стартапов и отсутствие финансовых механизмов для быстрого инвестирования в новые рисковые проекты.Кроме того, в рамках дискуссии обсуждались вопросы развития инновационных разработок в медицине, а также научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов, научных организаций и кооперации с предприятиями реального сектора экономики.Подводя итоги работы секции модератор, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК — Сатурн» Дмитрий Иванов, отметил, что в инновационной экосистеме отсутствует единый центр координации и управления и недостаточно отлажены коммуникации между участниками. Также нужны новые формы взаимодействия корпораций и университетов.В рамках панельной дискуссии «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность» эксперты обозначили основные проблемы, препятствующие цифровизации губернии, и предложили инструменты для их решения. Для развития IT-сферы в регионе предлагается стимулировать спрос на информационные технологии со стороны бизнеса. Кроме того участники не просто выступали с докладами, но и распределяли условный бюджетный «миллиард» на конкретные мероприятия по стимулированию IT-отрасли.Врио председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин отметил, что главная задача дискуссии - вместе с экспертным сообществом предложить проекты и реальные пути их реализации, чтобы за два-четыре года получить экономический прорыв на базе современных информационных технологий. «В Самарской области высокоинтернетизированное население, хорошо развита телекоммуникационная инфраструктура, создана благоприятная среда для внедрения цифровых сервисов, - сказал он. - И сейчас важно определиться, как это сделать наиболее эффективно».В качестве одной из основных проблем цифровой экономики эксперты единогласно отметили дефицит кадров. «Создать цифровое общество без хотя бы минимального переизбытка специалистов в этой сфере невозможно. Если Самарская область хочет получить 10-15% средств, которые образуются в экономике РФ в результате перехода на цифровые рельсы, то нам нужно к ежегодно выпускаемым трем тысячам IT-специалистам добавить еще как минимум 2700 человек. Также нужно разработать систему мотивации, чтобы они оставались работать в регионе», - подчеркнул Станислав Казарин.В качестве такой мотивации эксперты назвали не только уровень зарплат, но и создание комфортной среды для работы IT-специалистов и проведение отраслевых форумов и фестивалей. Так, гендиректор компании Haulmont Александр Зоткин считает, что в Самаре может быть создан аналог Иннополиса, своеобразная «цифровая деревня», в роли которой может выступить Гагарин-центр. «Также региональные власти могут способствовать проведению массовых IT-ивентов с привлечением федеральных и зарубежных экспертов. Для молодых специалистов, которые хотят развиваться и повышать свои профессиональные навыки, это сегодня очень важно», - сказал он.Кроме того, по мнению участников секции, для успешной цифровизации экономики необходимы не только сами IT-специалисты, но и представители смежных профессий. Ведь в будущем навыками работы с информационными технологиями должны владеть и врачи, и инженеры, и строители, и учителя. А значит, нужно вести речь об IT-образовании, начиная с детсада и школы.Второй блок предложений был направлен на стимулирование спроса на IT-услуги. Эксперты отметили, что среди представителей малого и среднего бизнеса не всегда есть понимание преимуществ, которые дает внедрение современных технологий. По мнению руководителя операционного офиса «Всемирного банка» Михаила Бунчука, особенностью внедрения информтехнологий в Самарской области в первую очередь должна стать ставка на промышленность: «У вас цифровизация промышленности пока отстает от госуслуг. Безусловно, есть предприятия-лидеры, но средний и особенно малый бизнес от них серьезно отстают».В то же время представители промышленности акцентировали внимание на том, что основная сложность при внедрении «цифры» связана с высокой стоимостью программного обеспечения. «В целом наши предприятия достаточно продвинутые, они знают, что им необходимо делать и какие цифровые технологии внедрять, - сказал начальник управления производственного планирования ПАО «Кузнецов» Станислав Ромащев. - Однако на законодательном уровне мы сейчас не можем закладывать программное обеспечение в федеральные целевые программы. Кроме того, стоят программы дорого, а срок окупаемости у них большой. Находить «длинные» деньги под низкие проценты сложно. Если государство возьмет на себя поддержку в предоставлении гарантий, субсидировании процентных ставок по таким кредитам, то это позволит предприятиям региона совершить цифровой рывок». Также он отметил, что формат стратегических сессий с участием представителей разных отраслей имеет высокий синергетический эффект: «Главное, что мероприятие будет иметь продолжение в конкретной стратегии развития».По итогам дискуссии условный бюджетный «миллиард» распределили по трем направлениям. «Львиную долю средств, порядка 500-600 млн, нужно направить на подготовку кадров и цифровое просвещение населения. Около 200-300 млн - на создание комфортной инфраструктуры для работы IT-специалистов. Остальные средства - на стимулирование спроса на IT-продукт со стороны бизнеса», - подытожил модератор секции, руководитель ООО «ГИС Решения», доцент Самарского университета Андрей Чернов.Всего в работе стратегической сессии приняло участие свыше 250 человек.Работа на всех площадках проводились в формате живого диалога с аудиторией. Всем желающим предоставлялась возможность задать вопрос спикеру и обсудить интересующие вопросы, а также поделиться свои опытом.Стратегическую сессию «Экономический прорыв. Цифровая экономика» посетил дипломат, доктор политических наук, профессор Фарит Мухаметшин.«Сегодня был очень интересный форум с участием представителей бизнес-сообщества и государственных структур. Я много слушал и записывал. Прозвучали интересные идеи по выводу Самарской области на новый режим экономического развития», - поделился он впечатлениями. Фарит Мухаметшин отметил, что он, со своей стороны, постарается использовать свой опыт для содействия развитию внешнеэкономических связей Самарской области.Стратегическая сессия прошла с участием представителей крупных предприятий, региональных и федеральных институтов инновационного развития, банковского сектора, ведущих вузов страны, а также чиновников и общественников.Напомним, результатом каждой из сессий стали предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате выступил глава региона Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.