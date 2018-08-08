Я нашел ошибку
Главные новости: 
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам
В Самарской области полицейский задержан за взятку в 600 тысяч рублей
В Самарской области полицейский задержан за взятку в 600 тысяч рублей
Жители Самарской области определи, какие услуги нужны на станции Липяги Пассажиропоток, который каждый день проходит через Липяги, составляет, по оценкам, более 3000 человек.
Жители Самарской области определи, какие услуги нужны на станции Липяги
Умер тележурналист Михаил Лещинский О дате и месте прощания пока не сообщается.
Умер тележурналист Михаил Лещинский
В Самарской области грузовик Mercedes-Benz врезался в КАМАЗ, водитель погиб
В Самарской области грузовик Mercedes-Benz врезался в КАМАЗ, водитель погиб
Apple заверила, что iPhone не записывает разговоры пользователей без их ведома
Apple заверила, что iPhone не записывает разговоры пользователей без их ведома
На набережной вечером 10 августа состоится легкоатлетический забег «Огни Самары»
На набережной вечером 10 августа состоится легкоатлетический забег «Огни Самары»
В Тольятти сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из подвала Преступник взломал двери в кладовку.
В Тольятти сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из подвала
сегодня  Среда, 8 августа, 14:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/08:
USD 63.54
0.04
EUR 73.56
0.15
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Итоги стратегической сессии «Экономичекий прорыв. Цифровая экономика» подвели в Самаре

8 августа 2018 12:54
71
Итоги стратегической сессии «Экономичекий прорыв. Цифровая экономика» подвели в Самаре
Всего в работе стратегической сессии приняло участие свыше 250 человек. 

Во вторник, 7 августа, в отеле Lotte (Самара) подвели итоги четвертой стратегической сессии «Экономичекий прорыв. Цифровая экономика».

По словам главы региона, перед губернией стоит задача-максимум - сделать качественный экономический рывок, вернуться в число регионов-лидеров. И именно стратегические сессии позволяют выработать ключевые направления для развития экономики. «Невозможно найти путь к прогрессу и процветанию, ограничиваясь лишь решением текущих задач. Именно новое стратегическое видение и предложил в своем послании президент страны Владимир Владимирович Путин, и эти задачи были конкретизированы в майских указах главы государства. Все предложения президента должны найти отражение в обновленной стратегии развития Самарской области», - заявил глава региона Дмитрий Азаров.

Конкретные направления преобразования региональной экономики были предложены федеральными и региональными экспертами.
Дальнейшая работа сессии продолжилась в рамках трех панельных дискуссий. На площадке «Институты инвестиционного развития: новые вызовы - новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность» эксперты рассказали о перспективах инвестиционного развития региона.
По итогам 2017 года Самарская область уже показала хороший результат. В Национальном рейтинге инвестиционного климата регион поднялся с 65 на 48 место. На территории Самарской области работают и развиваются особая экономическая зона «Тольятти» (пул резидентов - 21 компания), технопарк «Жигулевская долина» (184 резидента), государственные индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск». Такие моногорода региона, как Чапаевск и Тольятти, становятся территориями опережающего развития с льготами для новых производств, туда уже выгодно заходить инвесторам. В перспективе в области может быть создано несколько десятков тысяч новых рабочих мест, а к реализации в регионе заявлено 120 инвестпроектов на общую сумму в 1,2 трлн рублей.
По мнению гендиректора АО «ПромПарки» Сергея Евсеева, другие территории губернии необходимо развивать так же комплексно, как Тольятти и Чапаевск. «Индустриальные парки нужно создавать и в остальных муниципалитетах, например, в Сызрани и Похвистнево», - сказал спикер.

Эффективным механизмом развития экономики региона эксперты сессии назвали проектное финансирование.
«Интересы государства и бизнеса в нашей стране сегодня совпадают, они движутся в одном направлении, - отметил заместитель председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Тютин. - Однако часто региональный или муниципальный бюджеты не имеют достаточно средств для строительства необходимого количества социальных объектов и не могут позволить себе лишнего кредита на эти цели».
Также Сергей Тютин предложил банкам развивать механизм кредитования государственно-частных проектов. Например, выдавать займы с возможностью их погашения за счет выручки от реализации проектов. В качестве примера спикер привел концессионные соглашения, когда в счет погашения кредитов направляются средства по договору концессии. Сбербанк уже профинансировал 37 таких проектов. На таких условиях даже при условии ограниченного финансирования любой муниципалитет или убыточное предприятие может позволить себе кредит.

Об эффективности государственно-частного партнерства высказался и заместитель гендиректора ООО «ФАРМ СКД» Артем Литвишков. «Государству постоянно нужно строить какие-то социальные объекты: школы, поликлиники, детсады и т.д. Но размер бюджета не всегда позволяет это делать. Государственно-частное партнерство дает возможность строить все необходимое здесь и сейчас", - отметил спикер. - Почти всегда в спорных моментах уполномоченные органы принимают решение в пользу государства. В то же время все риски по концессионным проектам в основном берет на себя бизнес».
По итогам работы на площадке участники сформировали три предложения в стратегию развития Самарской области. Во-первых, создать некий центр управления, который будет определять стратегию пространственного развития - на какой территории эффективнее открывать то или иное производство инвестору. Во-вторых, проработать механизм взаимодействия государства и бизнеса. В-третьих, создать центр, который будет информировать бизнес о деятельности и программах институтов инвестиционного развития, например, о предложениях того или иного банка о выгодных кредитах под новое производство. Сегодня в стране работает более 40 таких институтов (например, Фонд развития промышленности, о работе которого знают немногие).

Работу панельной дискуссии «Институты инновационного развития – фактор движение вверх» открыл председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса ОО «Деловая Россия» Ильдар Шайхутдинов.
В ходе обсуждения вопросов инновационной инфраструктуры, руководитель департамента инновационного развития АО «ОДК» Марина Кустова отметила, что самым активным элементом инновационной экосистемы являются высшие учебные заведения, и предложила в дальнейшем вузам активнее заниматься Data Science (наукой о данных — на стыке математики, статистики, информатики) и готовить больше специалистов в этой сфере.
Сергей Богданов, партнер Венчурного фонда Самарской области, озвучил три основных проблемы, присущие инновационному технологическому сектору: недостаточный поток качественных инновационных проектов, отсутствие у крупных российских корпораций интереса к приобретению успешных компаний-стартапов и отсутствие финансовых механизмов для быстрого инвестирования в новые рисковые проекты.
Кроме того, в рамках дискуссии обсуждались вопросы развития инновационных разработок в медицине, а также научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов, научных организаций и кооперации с предприятиями реального сектора экономики.
Подводя итоги работы секции модератор, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК — Сатурн» Дмитрий Иванов, отметил, что в инновационной экосистеме отсутствует единый центр координации и управления и недостаточно отлажены коммуникации между участниками. Также нужны новые формы взаимодействия корпораций и университетов.
В рамках панельной дискуссии «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность» эксперты обозначили основные проблемы, препятствующие цифровизации губернии, и предложили инструменты для их решения. Для развития IT-сферы в регионе предлагается стимулировать спрос на информационные технологии со стороны бизнеса. Кроме того участники не просто выступали с докладами, но и распределяли условный бюджетный «миллиард» на конкретные мероприятия по стимулированию IT-отрасли.

Врио председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин отметил, что главная задача дискуссии - вместе с экспертным сообществом предложить проекты и реальные пути их реализации, чтобы за два-четыре года получить экономический прорыв на базе современных информационных технологий. «В Самарской области высокоинтернетизированное население, хорошо развита телекоммуникационная инфраструктура, создана благоприятная среда для внедрения цифровых сервисов, - сказал он. - И сейчас важно определиться, как это сделать наиболее эффективно».
В качестве одной из основных проблем цифровой экономики эксперты единогласно отметили дефицит кадров. «Создать цифровое общество без хотя бы минимального переизбытка специалистов в этой сфере невозможно. Если Самарская область хочет получить 10-15% средств, которые образуются в экономике РФ в результате перехода на цифровые рельсы, то нам нужно к ежегодно выпускаемым трем тысячам IT-специалистам добавить еще как минимум 2700 человек. Также нужно разработать систему мотивации, чтобы они оставались работать в регионе», - подчеркнул Станислав Казарин.
В качестве такой мотивации эксперты назвали не только уровень зарплат, но и создание комфортной среды для работы IT-специалистов и проведение отраслевых форумов и фестивалей. Так, гендиректор компании Haulmont Александр Зоткин считает, что в Самаре может быть создан аналог Иннополиса, своеобразная «цифровая деревня», в роли которой может выступить Гагарин-центр. «Также региональные власти могут способствовать проведению массовых IT-ивентов с привлечением федеральных и зарубежных экспертов. Для молодых специалистов, которые хотят развиваться и повышать свои профессиональные навыки, это сегодня очень важно», - сказал он.

Кроме того, по мнению участников секции, для успешной цифровизации экономики необходимы не только сами IT-специалисты, но и представители смежных профессий. Ведь в будущем навыками работы с информационными технологиями должны владеть и врачи, и инженеры, и строители, и учителя. А значит, нужно вести речь об IT-образовании, начиная с детсада и школы.
Второй блок предложений был направлен на стимулирование спроса на IT-услуги. Эксперты отметили, что среди представителей малого и среднего бизнеса не всегда есть понимание преимуществ, которые дает внедрение современных технологий. По мнению руководителя операционного офиса «Всемирного банка» Михаила Бунчука, особенностью внедрения информтехнологий в Самарской области в первую очередь должна стать ставка на промышленность: «У вас цифровизация промышленности пока отстает от госуслуг. Безусловно, есть предприятия-лидеры, но средний и особенно малый бизнес от них серьезно отстают».
В то же время представители промышленности акцентировали внимание на том, что основная сложность при внедрении «цифры» связана с высокой стоимостью программного обеспечения. «В целом наши предприятия достаточно продвинутые, они знают, что им необходимо делать и какие цифровые технологии внедрять, - сказал начальник управления производственного планирования ПАО «Кузнецов» Станислав Ромащев. - Однако на законодательном уровне мы сейчас не можем закладывать программное обеспечение в федеральные целевые программы. Кроме того, стоят программы дорого, а срок окупаемости у них большой. Находить «длинные» деньги под низкие проценты сложно. Если государство возьмет на себя поддержку в предоставлении гарантий, субсидировании процентных ставок по таким кредитам, то это позволит предприятиям региона совершить цифровой рывок». Также он отметил, что формат стратегических сессий с участием представителей разных отраслей имеет высокий синергетический эффект: «Главное, что мероприятие будет иметь продолжение в конкретной стратегии развития».

По итогам дискуссии условный бюджетный «миллиард» распределили по трем направлениям. «Львиную долю средств, порядка 500-600 млн, нужно направить на подготовку кадров и цифровое просвещение населения. Около 200-300 млн - на создание комфортной инфраструктуры для работы IT-специалистов. Остальные средства - на стимулирование спроса на IT-продукт со стороны бизнеса», - подытожил модератор секции, руководитель ООО «ГИС Решения», доцент Самарского университета Андрей Чернов.
Всего в работе стратегической сессии приняло участие свыше 250 человек.
Работа на всех площадках проводились в формате живого диалога с аудиторией. Всем желающим предоставлялась возможность задать вопрос спикеру и обсудить интересующие вопросы, а также поделиться свои опытом.

Стратегическую сессию «Экономический прорыв. Цифровая экономика» посетил дипломат, доктор политических наук, профессор Фарит Мухаметшин.
«Сегодня был очень интересный форум с участием представителей бизнес-сообщества и государственных структур. Я много слушал и записывал. Прозвучали интересные идеи по выводу Самарской области на новый режим экономического развития», - поделился он впечатлениями. Фарит Мухаметшин отметил, что он, со своей стороны, постарается использовать свой опыт для содействия развитию внешнеэкономических связей Самарской области.
Стратегическая сессия прошла с участием представителей крупных предприятий, региональных и федеральных институтов инновационного развития, банковского сектора, ведущих вузов страны, а также чиновников и общественников.
Напомним, результатом каждой из сессий стали предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате выступил глава региона Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
8 августа 2018  12:54
Итоги стратегической сессии «Экономичекий прорыв. Цифровая экономика» подвели в Самаре
Итоги стратегической сессии «Экономичекий прорыв. Цифровая экономика» подвели в Самаре
Всего в работе стратегической сессии приняло участие свыше 250 человек.  Экономика региона
70
8 августа 2018  10:37
В Самаре готовятся к ярмаркам Осенью в областном центре планируется организовать две ярмарки сельскохозяйственной продукции.
В Самаре готовятся к ярмаркам
  Осенью в областном центре планируется организовать две ярмарки сельскохозяйственной продукции. Экономика региона
108
8 августа 2018  09:24
Фарит Мухаметшин:
Фарит Мухаметшин: "На стратегической сессии прозвучали интересные идеи"
Дипломат, бывший посол России в Молдове отметил, что он, со своей стороны, постарается использовать свой опыт для содействия развитию внешнеэкономических связей... Экономика региона
119
Весь список
Финансы и Банки
8 августа 2018  14:08
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.  Финансы и Банки
0
7 августа 2018  17:22
Татарстанский банк потребовал обанкротить «Самарский подшипниковый завод-9».
«АК Барс» добивает «Самарский подшипниковый завод»
Татарстанский банк потребовал обанкротить «Самарский подшипниковый завод-9».  Финансы и Банки
253
7 августа 2018  14:16
Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банк для юридических лиц, сочетающий в себе широкий банковский функционал и инновационные решения.
Сбербанк Бизнес Онлайн признан лучшим интернет-банком России по версии Global Finance
Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банк для юридических лиц, сочетающий в себе широкий банковский функционал и инновационные решения.  Финансы и Банки
244
Весь список
Строительство
7 августа 2018  11:28
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
245
6 августа 2018  13:25
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
311
3 августа 2018  12:17
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
198
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
508
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1733
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1677
Весь список
Бизнес
2 августа 2018  23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании
Bloomberg: Российские миллиардеры стали богаче ещё на $13,96 миллиарда
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
346
2 августа 2018  15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов долларов.
Азиатский тур Владимира Евтушенкова. Как превратить миллиарды долларов в черепки
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
240
2 августа 2018  14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.
В уголовном деле бывшего банкира Сергея Кочуры появился новый эпизод
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.  Бизнес
365
Весь список


Новости компаний
8 августа 2018  10:11
Ижевское подразделение АвтоВАЗа провалилось в убытки почти на миллиард
Ижевское подразделение АвтоВАЗа провалилось в убытки почти на миллиард
 Падение «Лады Ижевск» произошло на фоне растущих продаж LadaVesta.  Новости компаний
154
7 августа 2018  23:29
Весной 2016 года
"Роснефть" вернула себе звание самой дорогой компании России
Весной 2016 года "Роснефть" уже становилась самой дорогой компанией РФ, обойдя по капитализации "Газпром".  Новости компаний
347
7 августа 2018  18:00
Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности
Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента
Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности Новости компаний
198
7 августа 2018  13:13
"АвтоВАЗ" анонсировал "премьеру, которая изменит всё"
Новинки представят в рамках Московского международного автосалона. Новости компаний
236
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
389
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
308
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
322
Весь список
Транспорт
8 августа 2018  11:50
Власти Самары опасаются, что продление маршрута трамвая № 13 вызовет недовольство горожан Интервал движения трамваев увеличится.
Власти Самары опасаются, что продление маршрута трамвая № 13 вызовет недовольство горожан
Интервал движения трамваев увеличится. Транспорт
87
7 августа 2018  14:50
Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%.
Погрузка на Куйбышевской железной дороге с января по июль 2018 годатвыросла на 3,3%
Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%.  Транспорт
196
7 августа 2018  12:28
В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу
В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу
Согласно новому законопроекту, если водитель совершил подобное нарушение впервые, ему в худшем случае должен грозить штраф. Транспорт
189
6 августа 2018  20:09
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
50
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
263
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
719
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
628
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1167
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
937
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
980
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1576
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1562
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3249
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2336
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3476
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
770
Весь список

Мероприятия
В Красноярском районе прошла Спартакиада для пожилых
Минспорта СО: К Дню физкультурника разыгрываем 2 абонемента на 3 месяца (бассейн+тренажерный зал)
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Куйбышевского и Волжского районов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда