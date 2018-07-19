Итоги первой тематической стратегической сессии «Новое качество жизни» в самарской области

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18 июля в технопарке «Жигулевская долина» прошла стратегическая сессия по актуальным вопросам отрасли ЖКХ Самарской области «Новое качество жизни». В ней приняли участие представители всех уровней власти региона, приглашенные эксперты, представители частного бизнеса отрасли и общественность. На пленарном заседании выступил Глава региона, а также первый заместитель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ А, директор департамента городской среды Министерства строительства РФ. После пленарного заседания участники разделись и работали в пяти секциях, на которых детально разбирали актуальные задачи и пути их решения. Всего в первой тематической стратегической сессии приняло участие около 300 человек, сообщает пресс-служба облправительства.Итоги работы секций подвел врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области. Модераторы секций рассказали ему о выработанных на площадках предложениях.Так, генеральный директор ООО «УК №1 ЖКХ»представлял секцию «Совершенствование системы управления жилищным фондом. Разработка и внедрение стандарта управления МКД. Модельный договор как инструмент повышения качества услуг и эффективности взаимодействия управляющих организаций и собственников жилья». В ходе работы с докладами выступили врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской областии президент Ассоциации товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области. Участники секции поддержали идею внедрения в регионе единого стандарта управления многовартирными жилыми домами и внедрение модельных договоров. Последние призваны повысить качество предоставления коммунальных услуг и эффективность взаимодействия управляющих организаций и собственников жилья. Заключая такой договор, собственники могут сами прописывать адресные правила управления их домом, контролировать как расходуются деньги и, в случае если управляющая организация не выполняет условия, решением собственников выбрать другую компанию. Также предлагается создать в Самарской области единый информационно-расчетный центр, который сделает платежи за коммуналку прозрачными.Участники секции «Привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ, опыт заключения концессионных соглашений, модернизация отрасли ЖКХ» считают необходимым доработать процедуру заключения концессионных соглашений. В частности, после того, как инвесторы берут на баланс коммунальную инфраструктуру, их налогооблагаемая база сильно растет и не всегда покрывается тарифами. Предлагается создать для субъектов концессионного соглашения льготное налогообложение. В работе этой секции принял участие заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Также участники секции предложили рассмотреть возможность назначения кураторов от муниципалитетов, которые бы сопровождали процедуру заключения договоров с инвесторами, решая все бюрократические вопросы. Это значительно ускорит процесс заключения концессионных соглашений.Кроме того, на пленарном заседании сессии генеральный директор ООО «Российские коммунальные системы»:, рассказал, что у компании для Самарской области подготовлена программа стратегического развития системы водоснабжения и водоотведения на ближайшие 30 лет – до 2047 года.На секции «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»: реализация мероприятий по направлениям «Умный город» и «Индекс качества городской среды» как стимулирующий фактор развития населенных пунктов. От классического благоустройства к комплексному развитию территорий» также подняли много важных для региона вопросов. В работе этой секции приняли участие представители федерального министерства строительства - эксперти директор центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя РФВ регионе предлагают внедрить проект «Умный город». Его цель — подходить к совершенствованию и благоустройству общественных пространств комплексно. Необходимо привлекать компетентных экспертов при обсуждении проектов благоустройства, необходим анализ того, что именно интересно жителям той или иной территории, считают участники секции. Нужно развивать общественные пространства, учитывая особенности и уникальность муниципальных образований, не благоустраивать все по каким-то единым шаблонам, спрашивать мнение жителей. Также предлагается развивать в регионе центры компетенции, обучая в них специалистов по самым разным направлениям.Участники секции «Современная ситуация в сфере обращения с ТКО, технологические пути решения проблемы, положительный опыт» сделали акцент на том, что в области необходимо создавать экотехнопарки и предприятия по переработке отходов. В противном случае, к 2020 году в губернии останется всего 50% площадок для складирования мусора. Обсуждая задачи отрасли, участники изучили опыт других стран.глава г.о. Чапаевск отметил, что в Германии к теме раздельного сбора отходов шли целых 18 лет.«И меня радует, что в Самарской области при разработке «Стратегии лидерства», в этом контексте просматривается развитие именно вопроса. Дмитрий Игоревич Азаров ставит задачу до 2026-го к этому вопросу не подходить, а реализовать», - подчеркнул Ащепков.Специалисты на секции «Комплексный подход к градостроительству как фактор формирования новой жилой среды» считают, что в регионе нужно пересмотреть подход к строительству и нацелится на создание целых комплексов доступного жилья вместо точечной застройки. Рассматриваются варианты строительства новых населенных пунктов, например, городка в зоне развития самарско-тольяттинской агломерации.Подводя итоги, один из гостей дискуссий - управляющий микрорайона из Тольятти отметил важность самого процесса разработки стратегии развития Самарской области Алексей Блинов.«Стратегии развития раньше, фактически, не было и работали «с колес» - появилась проблема и ее решают, а сегодняшнее мероприятие – совместная работа над стратегией хорошо показывает, что мы пришли к тому, что надо думать наперед».После докладов модераторов секций итоги стратегической сессии «Новое качество жизни» подвел врио первого зампред Правительства:«То, что мы сегодня обсуждали – это не фантастика. Это перспективы. И у меня есть уверенность в том, что они будут реализованы, — резюмировал Виктор Кудряшов. – Сегодня есть очень много механизмов, которые могут этому способствовать. Во-первых, это сам факт того, что регион остается привлекательным для инвесторов, и многие обсуждаемые сегодня направления в сфере ЖКХ, строительства, экологии мы можем реализовывать с частными партнерами. Во-вторых, на федеральном уровне формируются новые подходы к финансовой поддержке региональных проектов. 12 проектов получат серьезные финансовые ресурсы, которые помогут нам решить поставленные задачи. И у региона появляются дополнительные возможности по реализации целого ряда проектов. У нас закончился чемпионат мира по футболу — очень яркое и важное мероприятие, на которое мы направляли деньги регионального бюджета. Мы ожидаем, что значительные средства у нас высвободятся уже на следующий год. Они могут быть направлены на самые важные направления в сфере градостроительства, экологии, ЖКХ и не только».Всего в Самарской области запланировано проведение 7 тематических стратегических сессий по различным направлениям, а также заключительное мероприятие. Главная задача всех тематических сессий – выработка предложений в долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия лидерства». К участию в ее разработке может присоединиться каждый житель области и внести свое предложение на сайт http://63lider.ru/. Кроме того, ранее во всех муниципалитетах области прошли локальные сессии на которых с жителями обсудили развитие их муниципального образования. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.«Перед нами стоит амбициозная задача: сформировать не очередные ведомственные планы, а выработать комплексную стратегию развития Самарской области, которая станет ключевым ориентиром при работе по каждому направлению на годы вперед», – подчеркнул Глава региона, открывая серию сессий.Следующая стратегическая сессия будет посвящена теме «Сбережение народа». Она пройдет в Самаре.Фото: Департамент информационной политики региона.