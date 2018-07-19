Итоги первой тематической стратегической сессии «Новое качество жизни» в Самарской области
19 июля 2018 13:48
99
18 июля в технопарке «Жигулевская долина» прошла стратегическая сессия по актуальным вопросам отрасли ЖКХ Самарской области «Новое качество жизни». В ней приняли участие представители всех уровней власти региона, приглашенные эксперты, представители частного бизнеса отрасли и общественность. На пленарном заседании выступил Глава региона Дмитрий Азаров, а также первый заместитель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, директор департамента городской среды Министерства строительства РФ Оксана Демченко. После пленарного заседания участники разделись и работали в пяти секциях, на которых детально разбирали актуальные задачи и пути их решения. Всего в первой тематической стратегической сессии приняло участие около 300 человек, сообщает пресс-служба облправительства.
Итоги работы секций подвел врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Модераторы секций рассказали ему о выработанных на площадках предложениях.
Так, генеральный директор ООО «УК №1 ЖКХ» Владимир Морозов представлял секцию «Совершенствование системы управления жилищным фондом. Разработка и внедрение стандарта управления МКД. Модельный договор как инструмент повышения качества услуг и эффективности взаимодействия управляющих организаций и собственников жилья». В ходе работы с докладами выступили врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Андрей Абриталин и президент Ассоциации товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области Ирина Кочуева. Участники секции поддержали идею внедрения в регионе единого стандарта управления многовартирными жилыми домами и внедрение модельных договоров. Последние призваны повысить качество предоставления коммунальных услуг и эффективность взаимодействия управляющих организаций и собственников жилья. Заключая такой договор, собственники могут сами прописывать адресные правила управления их домом, контролировать как расходуются деньги и, в случае если управляющая организация не выполняет условия, решением собственников выбрать другую компанию. Также предлагается создать в Самарской области единый информационно-расчетный центр, который сделает платежи за коммуналку прозрачными.
Участники секции «Привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ, опыт заключения концессионных соглашений, модернизация отрасли ЖКХ» считают необходимым доработать процедуру заключения концессионных соглашений. В частности, после того, как инвесторы берут на баланс коммунальную инфраструктуру, их налогооблагаемая база сильно растет и не всегда покрывается тарифами. Предлагается создать для субъектов концессионного соглашения льготное налогообложение. В работе этой секции принял участие заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Александр Эпштейн. Также участники секции предложили рассмотреть возможность назначения кураторов от муниципалитетов, которые бы сопровождали процедуру заключения договоров с инвесторами, решая все бюрократические вопросы. Это значительно ускорит процесс заключения концессионных соглашений.
Кроме того, на пленарном заседании сессии генеральный директор ООО «Российские коммунальные системы»: Павел Курзаев, рассказал, что у компании для Самарской области подготовлена программа стратегического развития системы водоснабжения и водоотведения на ближайшие 30 лет – до 2047 года.
На секции «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»: реализация мероприятий по направлениям «Умный город» и «Индекс качества городской среды» как стимулирующий фактор развития населенных пунктов. От классического благоустройства к комплексному развитию территорий» также подняли много важных для региона вопросов. В работе этой секции приняли участие представители федерального министерства строительства - эксперт Ирина Бринькова и директор центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя РФ Олег Зоря.
В регионе предлагают внедрить проект «Умный город». Его цель — подходить к совершенствованию и благоустройству общественных пространств комплексно. Необходимо привлекать компетентных экспертов при обсуждении проектов благоустройства, необходим анализ того, что именно интересно жителям той или иной территории, считают участники секции. Нужно развивать общественные пространства, учитывая особенности и уникальность муниципальных образований, не благоустраивать все по каким-то единым шаблонам, спрашивать мнение жителей. Также предлагается развивать в регионе центры компетенции, обучая в них специалистов по самым разным направлениям.
Участники секции «Современная ситуация в сфере обращения с ТКО, технологические пути решения проблемы, положительный опыт» сделали акцент на том, что в области необходимо создавать экотехнопарки и предприятия по переработке отходов. В противном случае, к 2020 году в губернии останется всего 50% площадок для складирования мусора. Обсуждая задачи отрасли, участники изучили опыт других стран. Виталий Ащепков глава г.о. Чапаевск отметил, что в Германии к теме раздельного сбора отходов шли целых 18 лет.
«И меня радует, что в Самарской области при разработке «Стратегии лидерства», в этом контексте просматривается развитие именно вопроса. Дмитрий Игоревич Азаров ставит задачу до 2026-го к этому вопросу не подходить, а реализовать», - подчеркнул Ащепков.
Специалисты на секции «Комплексный подход к градостроительству как фактор формирования новой жилой среды» считают, что в регионе нужно пересмотреть подход к строительству и нацелится на создание целых комплексов доступного жилья вместо точечной застройки. Рассматриваются варианты строительства новых населенных пунктов, например, городка в зоне развития самарско-тольяттинской агломерации.
Подводя итоги, один из гостей дискуссий - управляющий микрорайона из Тольятти отметил важность самого процесса разработки стратегии развития Самарской области Алексей Блинов.
«Стратегии развития раньше, фактически, не было и работали «с колес» - появилась проблема и ее решают, а сегодняшнее мероприятие – совместная работа над стратегией хорошо показывает, что мы пришли к тому, что надо думать наперед».
После докладов модераторов секций итоги стратегической сессии «Новое качество жизни» подвел врио первого зампред Правительства:
«То, что мы сегодня обсуждали – это не фантастика. Это перспективы. И у меня есть уверенность в том, что они будут реализованы, — резюмировал Виктор Кудряшов. – Сегодня есть очень много механизмов, которые могут этому способствовать. Во-первых, это сам факт того, что регион остается привлекательным для инвесторов, и многие обсуждаемые сегодня направления в сфере ЖКХ, строительства, экологии мы можем реализовывать с частными партнерами. Во-вторых, на федеральном уровне формируются новые подходы к финансовой поддержке региональных проектов. 12 проектов получат серьезные финансовые ресурсы, которые помогут нам решить поставленные задачи. И у региона появляются дополнительные возможности по реализации целого ряда проектов. У нас закончился чемпионат мира по футболу — очень яркое и важное мероприятие, на которое мы направляли деньги регионального бюджета. Мы ожидаем, что значительные средства у нас высвободятся уже на следующий год. Они могут быть направлены на самые важные направления в сфере градостроительства, экологии, ЖКХ и не только».
Всего в Самарской области запланировано проведение 7 тематических стратегических сессий по различным направлениям, а также заключительное мероприятие. Главная задача всех тематических сессий – выработка предложений в долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия лидерства». К участию в ее разработке может присоединиться каждый житель области и внести свое предложение на сайт http://63lider.ru/. Кроме того, ранее во всех муниципалитетах области прошли локальные сессии на которых с жителями обсудили развитие их муниципального образования. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
«Перед нами стоит амбициозная задача: сформировать не очередные ведомственные планы, а выработать комплексную стратегию развития Самарской области, которая станет ключевым ориентиром при работе по каждому направлению на годы вперед», – подчеркнул Глава региона, открывая серию сессий.
Следующая стратегическая сессия будет посвящена теме «Сбережение народа». Она пройдет в Самаре.
Фото: Департамент информационной политики региона.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
19 июля 2018 15:44
Символический пуск производства аммиака дали глава региона Дмитрий Азаров, заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор Linde... Экономика региона
106
19 июля 2018 15:02
Проект реализован совместно с Linde Group. Экономика региона
90
19 июля 2018 13:48
Всего в первой тематической стратегической сессии приняло участие около 300 человек. Экономика региона
98
Финансы и Банки
19 июля 2018 10:43
В Самарской области рост объёма вкладов составил 27%. Финансы и Банки
146
17 июля 2018 12:45
На ней публикуются истории, участникам которых требуется помощь. Финансы и Банки
299
16 июля 2018 20:38
Совсем отменять минимальную сумму кредита, для которой можно не рассчитывать ПДН, регулятор посчитал нецелесообразным, так как при наличии порога сохраняется... Финансы и Банки
348
Строительство
18 июля 2018 10:49
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье. Строительство
196
16 июля 2018 13:34
Его длина составит около 4 км. Строительство
354
11 июля 2018 19:59
Приобретение квартиры - важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И необходимо грамотно подойти к выбору жилья. Для этого всегда можно... Строительство
152
Новости
|
СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
402
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1614
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1614
Бизнес
11 июля 2018 21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США. Бизнес
445
11 июля 2018 19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей. Бизнес
428
9 июля 2018 20:08
Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа. Бизнес
536
Новости компаний
19 июля 2018 12:15
Нарушителя ждет не только оплата причиненного ущерба, но и штраф. Новости компаний
157
19 июля 2018 09:00
Жаркая погода не повлияла на работу энергосистемы. Новости компаний
155
17 июля 2018 18:27
Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке... Новости компаний
313
16 июля 2018 17:31
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»). Новости компаний
254
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
284
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
244
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
245
Транспорт
19 июля 2018 14:02
Постоянные ограждения будут мешать уборке снега в зимнее время. Транспорт
117
19 июля 2018 13:43
Это связано с проведением молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018». Транспорт
102
19 июля 2018 13:31
Пока рассматривают варианты возможных маршрутов. Транспорт
111
19 июля 2018 09:59
Сейчас схему движения согласовывают в ГИБДД. Транспорт
170
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
415
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
475
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
650
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2199
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2637
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1141
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1091
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1047
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2758
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1821
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2994
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
336
Мероприятия