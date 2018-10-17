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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Индекс промышленного производства в Самарской области снизился

17 октября 2018 12:48
104
Индекс промышленного производства в Самарской области снизился
Хуже всего чувствуют себя производство электрического оборудования и изделий из дерева.

Индекс промышленного производства в регионе в январе–сентябре 2018 составил 99,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он упал на 0,2%. Такие данные приводит Самарастат.

Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, по результатам девяти месяцев 2018 года положительную динамику показали производство бумаги и бумажных изделий (186,3%), текстильных изделий (158%), а также (116,1%). Хуже всего чувствуют себя производство кожи и изделий из кожи (80,1%), электрического оборудования (84,6%), и изделий из дерева (85,9%), пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com
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