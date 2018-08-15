ХХ Поволжская агропромышленная выставка – 2018 состоится в самарской области

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Правительство Самарской области при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с 22 по 24 августа 2018 года проводит юбилейную XX Поволжскую агропромышленную выставку - 2018.Поволжская агропромышленная выставка - это интерактивная площадка для пропаганды и распространения в агропромышленном комплексе современных научно-технических достижений, эффективных технологий и передового опыта представителей агробизнеса, выработки мер по расширению внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления межрегиональных связей, а также содействия широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.Работа выставки будет организована по следующий тематическим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка.Муниципальные районы Самарской области представят свои достижения на знаменитой «Сельской улице», которая из года в год вызывает особый интерес у гостей выставки.Традиционно в выставке примут участие официальные делегации из средних регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба облправительства.Дата проведения: 22-24 августа 2018Место проведения: пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная 7б, Дом культуры СГСХА