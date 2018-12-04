Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с министром промышленности и торговли Самарской области Михаилом Ждановым

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Губернаторпровел рабочее совещание с министром промышленности и торговли Самарской области, а также с руководителями структурных подразделений минпрома региона. Обсудили перспективы развития промышленности губернии, пути решения задач, поставленных Президентом России и Главой региона, сообщает Департамент информационной политики области.Главные задачи для ведомства:Системная работа и взаимодействие со всеми крупными и средними предприятиями; Постоянный мониторинг и анализ производственных процессов;Работа по принципу "одного окна" для поддержки предприятий в работе с ведомствами.Губернатор подчеркнул: необходима перестроить деятельность министерства. "Структуру, систему управления и подходы нужно менять. Закрываться тем, что основные предприятия – это частный бизнес и вы не можете влиять на ситуацию никаким образом – не получится", - заявил Дмитрий Азаров.Важнейшее направление – кадровая политика, в т.ч. при поддержке "Кадросферы". Задача- сформировать резерв не только на должности гос. или муниципальной службы, но и для предприятий Самарской области .Работа министерства в этом направлении может быть определяющей, в первую очередь, для инженерных профессий.

Дмитрий Азаров поставил задачу Минпрому региона активнее вовлекать предприятия региона в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Напомним, Самарская область - пилотный регион федеральной программы. Задача – охватить не менее 200 предприятий.