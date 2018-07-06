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Готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по Самарской области составляет 35%

6 июля 2018 13:53
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Готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по Самарской области составляет 35%
Готовность учреждений образования – 18,6%.

Сегодня, 6 июля, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл видеоконференцию с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области.
Во всех муниципалитетах ещё в мае были созданы штабы подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства Самарской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.
По данным министерства энергетики и ЖКХ Самарской области на 1 июля 2018 года готовность объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону в среднем по области составляет 35%, из них жилищный фонд – 32%, котельные – 33%, тепловые сети – 41%, водопроводные сети – 51%, учреждения культуры – 37%, лечебные учреждения – 35%, учреждения образования – 18,6%.
«Вопрос подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период один из актуальнейших на сегодняшний день. Из консолидированного бюджета на эти цели должно быть направлено более 3 миллиардов рублей. На постоянном контроле и вопросы погашении задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Долгов за текущее потребление быть не должно, а погашение ранее накопленной задолженности нужно осуществлять в строгом соответствии с согласованным графиком платежей, повышая собираемость платежей с населения», - подчеркнул А.П. Нефёдов.

Также на совещании были рассмотрены вопросы подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и автодорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.
В нашем регионе отработана чёткая схема подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Выстроено эффективное взаимодействие федеральных и региональных ведомств, органов местного самоуправления.
В настоящее время в 689 общеобразовательных организациях проводятся подготовительные мероприятия, из них в 17 зданиях образовательных учреждений проводится капитальный ремонт, в 7 спортивных залах – ремонт и оснащение оборудованием. На эти цели направлено 277 млн. рублей.
В Самарской области осуществляются школьные перевозки 16 530 учащихся, в которых задействовано 657 автобусов на 749 маршрутах.
В 2017 году за счёт средств областного и федерального бюджетов было закуплено 92 новых сертифицированных школьных автобуса. В этом году за счёт средств областного бюджета приобретен ещё 41, сообщает пресс-служба облправительства.
Как подчеркнул ври министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, среди первостепенных мероприятий – это устранение ям и колейности на автодорогах, по которым проходят маршруты школьных автобусов, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, светофоров и освещения.
В августе начнётся комиссионная приёмка школ и подъездов к ним.
«Устранить все выявленные замечания необходимо до 1 сентября, - потребовал от всех ответственных лиц А.П. Нефёдов. – Недопустимо новый учебный год начинать с недоделками! Есть все необходимые ресурсы, чтобы создать для наших детей комфортные и благоприятные условия, обеспечить безопасность их жизни и здоровья не только в учебное время, но и в поездках на школьных автобусах».


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