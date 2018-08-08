Фарит Мухаметшин: "На стратегической сессии прозвучали интересные идеи"
8 августа 2018 09:24
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Во вторник, 7 августа, в Самаре прошла стратегическая сессия "Экономический прорыв. Цифровая экономика". В ее работе принял участие дипломат, бывший посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.
"Сегодня был очень интересный форум с участием представителей бизнес-сообщества и государственных структур. Я много слушал и записывал. Прозвучали интересные идеи по выводу Самарской области на новый режим экономического развития", - поделился он впечатлениями.
Фарит Мухаметшин отметил, что он, со своей стороны, постарается использовать свой опыт для содействия развитию внешнеэкономических связей Самарской области, пишет Волга Ньюс.
"Есть много идей в этой связи. В Министерстве промышленности и торговли РФ разрабатывается программа резкого увеличения экспортного потенциала страны. В рамках программы есть раздел по регионам. Самарская область при активном участии в программе как раз может получить прорыв в течение двух-трех лет. Для этого у региона есть все возможности, просто требуется системная работа", - считает дипломат.
Напомним, стратегическая сессия "Экономический прорыв. Цифровая экономика" прошла с участием представителей крупных предприятий, региональных и федеральных институтов инновационного развития, банковского сектора, ведущих вузов страны, а также чиновников и общественников.
Это уже четвертая стратегическая сессия в Самаре за последний месяц: предыдущие были посвящены вопросам ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и кадровой политики. Всего в регионе запланировано проведение семи тематических сессий до конца августа.
Результатом каждой из сессий стали предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Фото: Дмитрий Бурлаков
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