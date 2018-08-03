Экспертный совет одобрил создание тепличного комплекса в ОЭЗ «Тольятти»

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Вчера, 2 августа, на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» была одобрена заявка ООО «Фарос Агро», планирующего создать в ОЭЗ промышленный тепличный комплекс общей площадью 10 000 м2. Проект направлен на производство различных культур, включая томаты и огурцы. К 2020 году компания планирует запустить 1 га тепличной площади и начать производить 1200 тонн овощей в год. Планируемый объем инвестиций - около 146,5 млн. рублей.«Фарос Агро» - это первый проект в области сельского хозяйства, который инициирован для реализации в ОЭЗ «Тольятти». Мы высоко ценим тот факт, что инвесторы из данной отрасли начали проявлять интерес к возможностям тольяттинской площадки. Надеемся, это послужит началом развития агропромышленного кластера на территории ОЭЗ», – сообщил врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.По словам директора ООО «Фарос Агро» Алексея Андреева при реализации проекта в ОЭЗ, планируется использовать собственную разработку – светодиодные светильники для тепличной отрасли. Это позволит в два раза сократить расходы на электроэнергию и увеличить урожайность не менее чем на 20% относительно существующих сейчас на рынке технологий, основанных на применении натриевых газоразрядных ламп. Применение светодиодных ламп в тепличном хозяйстве является инновационным решением, так как на сегодняшний день почти никто в России не применяет эту технологию, а в мире данное решение только начинает внедряться. Светильники ООО «Фарос Агро» уже прошли апробацию в действующих тепличных комбинатах и подтвердили заявленные характеристики, сообщает пресс-служба облправительства.