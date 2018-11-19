Дороже всего в области жилье традиционно в Самаре

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в октябре 2018 года.При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 10861 уникальное предложение к продаже, опубликованных в СМИ в октябре 2018 года.На первом месте по количеству предложений находится Самара с 5 326 квартирами. На втором – Тольятти – 3 467 квартир. Замыкает список Похвистнево – 76 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в октябре 2018 года составила 47 836 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 59012 рублей, самая низкая – в Октябрьске – 23 401 рубль.В октябре Жигулевск сохранил лидерство по активности рынка (индекс активности 6,1). На втором месте, по-прежнему, Тольятти с индексом 4,9. Наименее активным в рассматриваемый период был Кинель (индекс активности 2,5). Под индексом активности понимается отношение количества предложений к количеству жителей.

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