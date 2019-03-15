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Долги с самарских пенсионеров предложено взыскивать так, чтобы оставлять им хотя бы прожиточный минимум

15 марта 2019 11:52
92
Долги с самарских пенсионеров предложено взыскивать так, чтобы оставлять им хотя бы прожиточный минимум
Сейчас федеральный закон позволяет принудительно снимать со счетов до 70% пенсии в счет погашения долга.

Самарские депутаты предложили так изменить статью 99 ФЗ «Об исполнительном производстве», чтобы не превращать в нищих пенсионеров, которые, накопив по каким-то причинам долги, не платят по ним. Свою инициативу парламентарии обсуждали в четверг, 14 марта, в губдуме на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Сейчас федеральный закон позволяет принудительно снимать со счетов до 70% пенсии в счет погашения долга. Самарская губдума предлагает дополнить ее уточнением: размер взыскиваемой суммы должен быть таким, чтобы после удержания у пенсионера оставались деньги, равные официальному прожиточному минимуму в регионе его проживания. Обязательное условие для применения данного ограничения: пенсия является единственным источником дохода.

Служба судебных приставов Самарской области дала на эту инициативу отрицательный отзыв, посчитав, что она нарушает финансовые интересы тех граждан, в пользу которых взыскиваются долги. Тем не менее члены комитета единогласно решили, что такие поправки необходимо принимать. Парламентарии мотивировали свою позицию тем, что если у пенсионера после взыскания долгов останется денег меньше прожиточного минимума, возникнет угроза не только его благополучию, но и самому существованию.

Если аналогичную позицию займут и другие областные депутаты, законопроект будет направлен далее в Госдуму, которая вправе вносить изменения в федеральные законы, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото: pixabay.com

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Комментарии



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