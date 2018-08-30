Долги по зарплате перед работниками СПЗ погасят до 30 сентября
30 августа 2018 09:28
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В среду, 29 августа, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочее совещание по ситуации на ОАО "Самарский подшипниковый завод".
Совещание, в котором приняли участие собственники компании, представители трудового коллектива, руководители профильных министерств областного правительства, прокуратуры, налоговой службы, прошло на площадке завода.
"Процедура арбитражного управления на заводе введена год назад. Весь инструментарий, который предлагают федеральные и региональные власти для выхода из кризиса, должен был использоваться. Однако есть ощущение, что время на исправление ситуации было упущено", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона добавил, что история предприятия, его роль в экономике Самарской области заслуживает того, чтобы проблемами СПЗ предметно занимались как собственники завода, так и органы власти.
Руководитель области обратил внимание конкурсного управляющего СПЗ Александра Удовенко на необходимость первоочередного решения вопроса с долгами по заработной плате. Александр Удовенко пояснил, что в ближайшую неделю планируется первый транш по погашению задолженности в размере 10 млн руб., еще 28 млн руб. будут выплачены в ближайшие два месяца.
"Первый транш должен поступить сотрудникам в течение недели, полностью рассчитаться с долгами необходимо до 30 сентября", — дал поручение Дмитрий Азаров.
Еще одна важная проблема — трудоустройство высвобожденных работников. СПЗ уже покинули 375 сотрудников. "Задача областного правительства — создание рабочих мест, а сейчас мы их теряем. Это недопустимая ситуация", — заявил глава региона.
Врио министра труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина доложила, что 225 человек уже обратились в службу занятости. "С каждым мы работаем индивидуально, подбираем новое место работы в соответствии с квалификацией. Такие вакансии есть", — пояснила она.
Дмитрий Азаров поручил максимально внимательно отнестись к сокращенным сотрудникам пенсионного и предпенсионного возраста, и работу с ними вести исходя из поручений президента Владимира Путина по реформе пенсионной системы страны.
Впрочем, при грамотной работе менеджмента завода и поддержке со стороны региональных властей, искать новую работу никому не придется. Сейчас реализуется перевод производства в новую структуру АО "Самарский подшипниковый завод - 9", прорабатываются долгосрочные планы развития предприятия.
"Если завод вновь заработает, то люди вернутся на предприятие. Это профессионалы, элита, люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы", — считает начальник тарного цеха Николай Петров.
Дмитрий Азаров, в свою очередь, сообщил, что областные власти окажут содействие в переговорах с банками по вопросу реструктуризации текущей задолженности СПЗ. Кроме того, глава региона намерен провести рабочие встречи с руководством автомобильных заводов по поставкам самарских подшипников, пишет Волга Ньюс.
"Вся работа должна вестись вместе с коллективом, людям должны быть понятны абсолютно все ходы. Давайте сообща найдем механизмы выхода из сложившейся ситуации", — сказал Дмитрий Азаров.
Председатель профсоюзной организации ОАО "СПЗ" Сергей Панюшкин уверен, что участие областных властей в судьбе предприятия даст положительный результат. "Вопрос стоял о ликвидации предприятия, сейчас же есть все предпосылки для того, чтобы завод продолжил работать. Надеюсь, что останавливаться только лишь на сохранении завода никто не будет, и мы начнем движение вперед", — заметил Сергей Панюшкин.
Фото pixabay.com
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