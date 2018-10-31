Доходы Самарской области в следующем году без учета федеральных поступлений составят 136 млрд 894 млн рублей

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Руководитель Министерства управления финансами Самарской областина расширенном заседании кабмина представил проект закона "Об областном бюджете на 2019г. и плановый период 2020-2021гг." Доходы региона в следующем году (без учета федеральных поступлений) составят 136 млрд 894 млн рублей.В результате изменений федерального законодательства в 2019 г. планируется сокращение источников финансирования расходов (не связанных с дорожным фондом) более чем на 7 млрд руб. Снизится доля поступлений налога на имущество организаций (с 11,7% до 8%) Выпадающие доходы 6,5 млрд, сообщает Департамент информационной политики региона.В 2019 году 38 млрд руб. направят на социальную поддержку. 22,6 млрд руб. предложено направить на здравоохранение.