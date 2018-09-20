Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поддержке региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

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Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Российской Федерации 19 сентября 2018 г.Дотации в размере 4,9 млрд рублей распределены между 43 субъектами Федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Одним из победителей конкурса стал город Октябрьск, представивший проект реконструкции центрального пляжа. Создание современной пляжной инфраструктуры создаст для жителей города комфортные условия для отдыха и активного досуга. Реализация проекта усилит живописный панорамный вид города с Волги. Федеральный грант на реализацию данного проекта составит 80 миллионов рублей.Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. В Конкурсе участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. Финал Конкурса состоялся 29 мая 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com