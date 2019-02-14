Дмитрий Азаров возглавляет делегацию Самарской области на Российском инвестиционном форуме
14 февраля 2019 11:32
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Сегодня, 14 февраля стартует Российский инвестиционный форум в Сочи РИФ2019. Это одна из главных площадок, где собираются эксперты в области инвестиций, а регионы презентуют свои возможности и устанавливают деловые контакты.
Делегацию Самарской области возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информационной политики региона.
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