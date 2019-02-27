Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по национальным и приоритетным проектам региона

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Губернатор Самарской областипроводит заседание Совета по национальным и приоритетным проектам региона. В режиме видеоконференции в работе участвуют главы городов и районов.На повестке - уточнение позиций и показателей паспортов региональных составляющих нацпроекты в разрезе муниципалитетов, сообщает Департамент информполитики области."Соглашения по реализации нацпроектов подписаны.Процесс уточнения показателей с муниципалитетами должен быть завершен. Главная задача- устранить неточности, если они есть, и принять окончательное решение по всем составляющим нацпроектов", - подчеркнул Дмитрий Азаров в начале заседания.На Совете детально разбираются показатели рег.паспортов и методики их достижения. В частности, для достижения задач, поставленных нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», необходимо не только создавать рабочие места, но и выводить из тени предпринимателей, которые сегодня работают вне правового поля. Дмитрий Азаров отметил, что в ряде муниципалитетов такая работа пока ведётся недостаточно активно, есть большие резервы, в том числе, для пополнения налоговой базы.Участники заседания также обсудили вопросы реализации нацпроекта "Здравоохранение", в частности привлечения кадров в городские и сельские больницы.Дмитрий Азаров поручил изучить опыт муниципалитетов СО, которые на протяжении нескольких лет успешно справляются с этой задачей.