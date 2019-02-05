Дмитрий Азаров проводит встречу с экспертным сообществом по вопросам улучшения инвестклимата Самарской области
5 февраля 2019 14:01
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Сегодня, 5 февраля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с экспертным сообществом по вопросам улучшения инвестклимата и внедрения целевых моделей регулирования. В режиме диалога с представителями деловых кругов обсуждаются конкретные меры по повышению инвестпривлекательности региона.
Экспертная группа по улучшению инвестиционного климата в Самарской области была создана при поддержке Агентства стратегических инициатив. "Два года группа работает в этом составе, и за это время партнерские отношения между экспертным сообществом и региональным Правительством серьёзно укрепились",- отметил Дмитрий Азаров.
" Есть и ваша заслуга в том, что регион стал улучшать свои позиции в рейтинге инвестпривлекательности", -отметил губернатор.
Напомним, только за 4 квартал 2017 области удалось подняться в рейтинге АСИ на 17 пунктов. По итогам 2018г регион также рассчитывает улучшить показатели.
Вместе с тем, Дмитрий Азаров подчеркнул, что "дело не в рейтингах, а в создаваемых условиях. Не за рейтинги мы боремся, а за то, чтобы на территории #СО было комфортно вести бизнес, на понятных условиях. Важно добиваться заметных успехов не на бумаге, а в реальной экономике".
"Одна из ключевых задач, озвученных Президентом, - увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВРП России до 40% к 2025 году. Очень амбициозная, непростая задача. Это создание новых рабочих мест, внедрение инновационных продуктов. Мы должны здесь внести значительный вклад", - заявил глава региона.
В ходе встречи Губернатор предложил расширить функционал Совета по инвестициям Самарской области:
Наделить Совет полномочиями по развитию и поддержке МСП
Ввести в правовое поле инструментарий региональных инвестпроектов и специнвестконтрактов (льготы в обмен на модернизацию производств)
Расширить круг действия проекта по проведению "контрольных закупок" (распространить на весь спектр сервисов для бизнеса, МФЦ, муниципальные услуги) "Совету по инвестициям нужно выйти на совершенно иной качественный уровень",- резюмировал губернатор.
"Безусловно, мы сохраним все механизмы обратной связи, будем добиваться, чтобы они работали адекватно. Не всегда в правительстве знают о реальных проблемах. Нужно, чтобы это было настоящим инструментом, позволяющим анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения," - отметил Дмитрий Азаров.
Большая часть встречи посвящена общению в режиме "вопрос-ответ". Предприниматели, участники экспертной группы, вносят свои предложения о том, как сделать работу Правительства и госстуктур с бизнес-сообществом более структурированной, понятной и удобной, сообщает Департамент информационной политики региона.
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