Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с новым гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым
5 июля 2018 11:50
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Глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с новым генеральным директором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым. Стороны обсудили перспективные планы развития предприятия и основные задачи, которые стоят перед руководством завода в ближайшее время, сообщает Департамент информационной политики региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул: очень важно, что руководителем завода стал человек из коллектива РКЦ, коренной куйбышевец, выпускник научной школы Самарского университета: "Вся ваша работа на предприятии заслуживает уважения, вы пользуетесь авторитетом в коллективе. РКЦ Прогресс во многом является определяющим предприятием в экономике Самарской области, крайне важным для восприятия региона в целом. Правительство готово сотрудничать с предприятием и оказывать ему поддержку и в дальнейшем".
Дмитрий Баранов поблагодарил Дмитрия Азарова за оказанное доверие и отметил, что на сегодняшний день у РКЦ Прогресс сложилась достаточно позитивная ситуация как в экономическом, так и в техническом плане.
"Нужно развиваться и двигаться дальше. Как только мы останавливаемся, то понимаем, что начинаем деградировать. Со своей стороны я приложу максимум усилий для того, что оправдать доверие, оказанное мне как руководством Роскосмоса, так и вами лично",- подчеркнул Дмитрий Баранов.
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