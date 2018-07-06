Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства в режиме ВКС
6 июля 2018 10:53
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Глава региона Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства в режиме ВКС. Рассматривался комплекс вопросов, связанных с летним периодом, - обеспечение противопожарных мероприятий на территории Самарской области, работа пляжей, проведение уборочной кампании.
Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Детально обсуждались вопросы организации пассажирских перевозок- на городском транспорте и речными судами. Глава региона акцентировал внимание врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина и главы Самары Елены Лапушкиной на работе 50-го автобуса в Самаре - жители Красной Глинки жаловались, что он ходит нерегулярно.
Елена Лапушкина доложила, что специалистами ведётся ежедневный мониторинг ситуации,серьёзных отставаний от графика сейчас не фиксируется. Дмитрий Азаров поручил сконцентрировать внимание на четком соблюдении графика движения транспорта,- не только по этому, но и по другим маршрутам.
Не менее важный вопрос - организация речных перевозок в Рождествено. Наладить работу судов с Ульяновского спуска Дмитрий Азаров поручал Ивану Пивкину больше месяца назад, однако люди продолжают жаловаться.
Иван Пивкин доложил, что сейчас министерство занимается отладкой перевозок с учётом пассажиропотока, в выходные перевозчик должен вывести на маршрут ещё 5 судов. "Это простейший вопрос логистики и организации процесса, вы его решаете с мая!"- подчеркнул Дмитрий Азаров.
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