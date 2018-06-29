Дмитрий Азаров посещает с рабочим визитом Сергиевский и Исаклинский районы Самарской области
29 июня 2018 12:23
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Глава региона Дмитрий Азаров сегодня, 29 июня посещает с рабочим визитом Сергиевский и Исаклинский районы Самарской области.
Первый объект - печально известная Сергиевская птицефабрика. На проект уже затрачено более 4 млрд руб, но птицефабрика так и не достроена, а ввод в эксплуатацию требует новых вложений.
Проект строительства реализует "Корпорация развития Самарской области". Предполагается создание птицекомплекса производительностью 75 тыс.тонн,комбикормовового завода с элеватором, инкубатора и убойного завода. Ввод в строй такого крупного комплекса полностью закрыл бы потребности региона.
И тем не менее, на завершение строительства корпорации не хватает средств, а инвесторы на объект приходить не торопятся. Причина, по мнению главного технолога Александра Лукьянова - стоимость коммерческого предложения завышена на 30%, сообщает Департамент информационной политики региона.
Дмитрий Азаров: "Такое ощущение, что главный смысл проекта был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. Нужно выходить на реальную стоимость". Глава региона подчеркнул - на начальном этапе было совершено немало управленческих ошибок, был и недосмотр профильных министерств".
В частности, не до конца проработанным, по мнению Дмитрия Азарова, выглядит решение строить комплекс "в чистом поле" при существующих пустующих площадях птицефабрик, к которым уже подведена инфраструктура, а в близлежащих поселениях остался квалифицированный персонал.
"Когда мы развиваем новые площадки, при этом оставляя старые в разрушенном состоянии, мы получаем деградирующие территории. От того, что мы решили строить в новом месте, там ничего не наладилось, проблема сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать". - заявил он.
И тем не менее, завершать строительство нужно. Первый этап, который позволит запустить производство- комбикормовый завод и элеваторный комплекс (готовность-70%) На достройку требуется ~1,6 млрд.руб. Дмитрий Азаров поручил составить план-график работ и сроки ввода. Задача - завершить в 2019 г. На 2 этапе предполагается достройка убойного завода и инкубатория. Важно решить вопросы с поставщиком оборудования - чтобы производство шло по самым высоким стандартам качества и соответствовало всем требованиям крупных торговых сетей.
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