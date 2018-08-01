Дмитрий Азаров отметил серьёзные резервы в работе по выводу бизнеса из тени
1 августа 2018 11:27
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В Самаре продолжается обсуждение Нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и повышению производительности труда. В дискуссии участвует Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Глава региона Дмитрий Азаров представители экономических блоков регионов, предприниматели.
Подробно обсуждаются конкретные меры по поддержке предпринимательской деятельности, налоговым льготам, умному контролю и выводу бизнеса из тени, разработке четкой системы статистических данных, которая позволит отслеживать самочувствие бизнеса на территории в оперативном режиме, сообщает Департамент информационной политики региона.
Дмитрий Азаров отметил серьёзные резервы в работе по выводу бизнеса из тени. По данным статистики, в Самарской области 28% трудоспособного населения заняты в теневом секторе: "С начала года начали вести работу системно и жестко, поставили муниципалитетам задачу выявлять такие факты.
Эти люди мешают тем, кто ведёт бизнес цивилизованно"- подчеркнул Дмитрий Азаров. Исправить ситуацию позволит:
Жёсткая позиция надзорных органов к "черному" бизнесу
Системная работа властей
Активная информационная кампания
Формирование негативного отношения в обществе.
Фото: Департамент информационной политики региона.
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