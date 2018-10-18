Дмитрий Азаров обсудил включение Самарской области в федеральные нацпроекты
18 октября 2018 09:28
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В среду, 17 октября, в ходе рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд встреч в федеральных ведомствах. В частности, Глава региона встретился с первым заместителем министра природных ресурсов и экологии России Денисом Храмовым.
Напомним, предварительные договоренности о финансировании целого ряда мероприятий на территории Самарского региона были достигнуты еще 9 октября 2018 года во время встречи Дмитрия Азарова с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.
Сейчас Глава региона и замминистра природных ресурсов и экологии страны уточнили позиции по тем направлениям, которые требовали дополнительной проработки. Поскольку максимальное участие в национальном проекте «Экология» очень важно для Самарской области, Дмитрий Азаров лично участвует в переговорах.
Были затронуты несколько тем: ликвидация небольших свалок, выбор регионального оператора в сфере обращения с отходами, а также вопросы модернизации сети мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти, включения объектов губернии в состав федерального проекта «Оздоровление Волги».
«Мы детально обсудили вопросы по всем заявкам, которые подала Самарская область для участия в национальном проекте. По большинству заявок уже получено окончательное подтверждение. Мы с уверенностью можем рассчитывать на включение наших мероприятий в нацпроект и поддержку из федерального бюджета», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Вопросы экологии также поднимались на встрече в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ведомство курирует одно из 10 направлений нацпроекта «Экология» – «Чистая вода». Поэтому одной из ключевых тем стала модернизация систем водоснабжения.
Отдельное внимание было уделено сокращению объема загрязненных сточных вод, попадающих Волгу. Приоритетная задача, которую поставил Президент России Владимир Путин в майском Указе, – к 2024 году сократить их в 3 раза, в том числе для того, чтобы сохранить и в дальнейшем восстановить экосистему реки. Для этого необходимо модернизировать оборудование действующих очистных сооружений и строить новые современные комплексы. Самарская область подготовила несколько проектов в этом направлении.
По итогам встречи в Минстрое России Дмитрию Азарову удалось договориться о включении заявок от Самарской области в национальный проект и заручиться финансовой поддержкой из бюджета страны при реализации федеральных программ, сообщает пресс-служба облправительства.
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