Дмитрий Азаров обсудил с руководством Промсвязьбанка вопросы расширения партнерства
12 ноября 2018 21:29
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В понедельник, 12 ноября, губернатор Дмитрий Азаров обсудил с председателем ПАО "Промсвязьбанк" Петром Фрадковым ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества правительства области и финансового учреждения.
ПСБ имеет многолетний опыт партнерства с Самарской областью и определяет для себя регион как опорный. Банк участвует в финансировании проектов по многим направлениям, которые необходимы региону и помогают развитию как промышленных предприятий, так и различных направлений бизнеса.
"Считаю, что сотрудничество, которое мы в предыдущий период сформировали между Самарской областью, предприятиями региона и банком, имеет потенциал для расширения и выстраивания его на качественно новом уровне", - отметил Дмитрий Азаров.
Банк намерен расширять свой функционал, прежде всего, в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как сообщил Петр Фрадков, сейчас финансовое учреждение перешло в собственность правительства РФ и на его базе формируется специализированный банк для ОПК.
"Руководством страны перед банком поставлена задача по финансированию и кредитованию оборонно-промышленного комплекса. Мы хотим использовать этот ресурс. Понимая структуру промышленности области, это может стать новой сферой совместной работы и партнерства. Нам важно выстроить в этой части отношения с руководством региона", - заверил председатель ПСБ.
Особое внимание было уделено участию банка в инвестиционных проектах, которые реализуются в регионе. Перспективное направление - сельское хозяйство. В частности, Дмитрий Азаров и Петр Фрадков обсудили варианты строительства в Особой экономической зоне Тольятти транспортно-логистических комплексов по переработке, перегрузке и транспортировке продукции сельхозпроизводителей. Кроме того, стороны обсудили и потенциальное сотрудничество в реализации социальных проектов, пишет Волга Ньюс.
"Банк готов активно участвовать и в социальных проектах, в том числе по линии детского спорта", - отметил Петр Фрадков.
Фото: Игорь Казановский.
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