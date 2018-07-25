Дмитрий Азаров: "Ставропольский район должен быть локомотивом Самарской области"
25 июля 2018 20:26
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В среду, 25 июля, глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в Ставропольском районе, где проходит совещание по социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития.
Как отметил руководитель области, огромные возможности муниципального района сегодня фактически не используются, и анализ обращений граждан показывает, что проблем на территории много.
"Район большой и по площади, и по численности. Долгое время другие районы на него равнялись. Однако сегодня ситуация не является таковой. Потенциал остается нереализованным", — заявил глава региона.
Активность жителей этой территории велика, однако взаимопонимания между населением и властью не складывается, и градус недовольства выше, чем в других муниципалитетах Самарской области. Как подчеркнул Дмитрий Азаров, это ведет к тому, что граждане не доверяют власти.
"Это сказывается не только на самочувствии людей, но и на инвестиционном климате. Если один муниципалитет нас подводит, это может негативно сказаться на интересе инвесторов к Самарской области в целом. А между тем Ставропольский район должен быть одним из лидеров, локомотивом роста Самарской области", — заявил Дмитрий Азаров.
С докладами по основным направлениям социально-экономического развития района выступили представители минфина, министерства сельского хозяйства и минэнерго региона. По каждому из направлений было отмечено больше недочетов, чем достижений. В основном, это связано с проблемами управления и отсутствия долгосрочных целевых ориентиров, пишет Волга Ньюс.
Бюджетная обеспеченность доходами на 1 июля такова, что район находится на 25-м месте среди 27 муниципальных районов. В 2017-м впервые зафиксировано отрицательное значение остатков на счете бюджета, неиспользованный резерв доходов в прошлом году — 80 млн рублей. Также отмечается резкий рост кредиторской задолженности.
Что касается направления ЖКХ, то здесь была названа цифра почти в 200 млн руб. — это долг перед ресурсоснабжающими организациями, и задолженность сохраняется третий год. За срыв договоренностей газовики вырезали часть трубы, подводящей к котельным, под угрозой отопительный сезон, а возможным концессионерам не идут навстречу.
"Такая работа фактически не позволяет району развиваться. Это очень серьезный сдерживающийся фактор. Разбираемся с текущими вопросами района, даже не стратегическими! Теми, которые должна решать муниципальная команда!" — резко отреагировал на информацию Дмитрий Азаров.
Фото: twitter.com/samregion_press
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Как отметил глава региона, огромные возможности муниципального района сегодня фактически не используются. Экономика региона
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