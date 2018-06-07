Дмитрий Азаров: "Областные власти поддержат развитие оросительных систем в регионе"
7 июня 2018 09:08
В среду, 6 июня, глава региона Дмитрий Азаров в Приволжском районе провел рабочее совещание по вопросу "Развитие орошения земель сельскохозяйственного назначения Самарской области". В работе приняли участие представители областного минсельхоза, главы сельских районов губернии, руководители крестьянско-фермерских хозяйств региона.
Открывая совещание, Дмитрий Азаров поделился впечатлениями от знакомства с хозяйствами Приволжского района. "Горжусь тем, что такие предприятия есть на территории региона. Поддержка КФХ, работающих системно, использующих научный подход и новейшие технологии, четко выстраивающих все производственные процессы, будет оказываться и впредь", — заявил глава региона. Он выразил уверенность, что успешный опыт ведущих хозяйств будет транслироваться на всю Самарскую область, пишет Волга Ньюс.
Дмитрий Азаров заметил, что не во всех сельских районах губернии были созданы условия по развитию системы по искусственному орошению земель. "Задача этого областного совещания — определить основные направления работы для увеличения площадей орошаемых земель. Все условия для этого в Самарской области есть", — заявил глава региона.
Руководитель области поздравил всех аграриев с завершением весенних полевых работ: "Они были завершены в намеченные сроки, несмотря на непростые погодные условия. Это вклад каждого из здесь присутствующих. Просьба — вернувшись на территории районов, поблагодарить тех, чьими руками эти работы выполнены". Глава региона выразил уверенность, что проведение работ в оптимальные сроки создаст хорошие предпосылки для получения нового урожая.
О состоянии орошаемых земель в Самарской области доложил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Ершов. По его словам, сегодня фонд орошаемых земель региона, используемых в сельскохозяйственном производстве, составляет всего 4,7% от общей площади пашни и находится в общедолевой или частной собственности.
Общий износ сооружений, машин, оборудования на многих объектах государственной собственности достигает 90%. Сами фермеры не стремятся инвестировать средства в развитие оросительной сети.
"Нам необходимо проводить с руководителями предприятий, органами местного самоуправления разъяснительную работу, агитировать их включаться в создание мелиоративной сети", — заявил замминистра.
Дмитрий Азаров резко отреагировал на это предложение чиновника: "Нужно не агитировать, нужно показать реальный экономический эффект от использования орошения. В случае необходимости — помочь фермерам составить бизнес-план. А на агитацию у нас нет времени".
Глава региона попросил руководителей хозяйств рассказать о причинах нежелания вкладываться в создание оросительных систем. Среди главных проблем, названных в ходе совещания, — высокая стоимость работ.
Дмитрий Азаров заметил, что региональные власти компенсируют 50% от стоимости работ и оборудования. Кроме того, большая часть земель КФХ находится в краткосрочной аренде у муниципалитетов, и фермеры не видят заинтересованности инвестировать в объекты, которых они могут в будущем лишиться.
Дмитрий Азаров поручил областному минсельхозу проработать вопрос о возможности передачи земель сельхозназначения в долгосрочную аренду сроком на 49 лет и выше.
С конкретными предложениями выступил и руководитель одного из ведущих хозяйств региона Евгений Цирулев. В частности, он обратил внимание на необходимость господдержки и регулировании со стороны областных властей вопросов подключения к электро- и газораспределительным сетям, а также субсидировать строительство элеваторов, предприятий по переработке отходов. Руководитель области поддержал эти предложения.
Врио директора ФГУ "Управление "Самарамелиоводхоз" Андрей Хохлов, в свою очередь, представил ряд инвестиционных проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы в области мелиорации.
Так, готов проект реконструкции второй очереди Спасской оросительной системы, получено предварительное согласование департамента мелиорации Минсельхоза РФ для включения в программу с 2020 по 2025 годы. Планируемый объем финансирования — 1 млрд 295 млн рублей.
Разработана документация по реконструкции Жигулевской оросительной системы. Готовятся новые документы о реконструкции Тольяттинской и Ольгинской оросительных систем. Андрей Хохлов также рассказал о нескольких инвестпроектах, которые были подготовлены фермерским хозяйствами.
В ходе дискуссии были подняты вопросы, которые имеют особое значение для отрасли. В частности, говорили о применении метода внутрипочвенного орошения, тарифном регулировании, налаживании кооперационных связей.
Одно из предложений касалось создания научной платформы — своеобразного центра компетенций по цифровому управлению в сельском хозяйстве. Глава региона поставил задачу четко сформулировать свои предложения до 13 июня, именно они лягут в основу итогового протокола совещания.
Дмитрий Азаров сообщил, что у него есть предварительные договоренности о встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым. "Предлагаю все предложения стратегического характера оформить, и они будут переданы в правительство страны", — заявил Дмитрий Азаров.
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