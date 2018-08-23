Дмитрий Азаров: "Нет больших и маленьких инвесторов, мы должны обеспечить благоприятную среду для всех"
23 августа 2018 10:27
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В среду, 22 августа, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии "Новая жизнь села", которая проходит на площадке Самарской государственной сельскохозяйственной академии.
В регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
В среду в Усть-Кинельском обсуждались пути развития сельского хозяйства в регионе.
Основные стратегические задачи отрасли АПК определены президентом РФ в послании. Это обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, пишет Волга Ньюс.
"Для Самарской области эти задачи имеют важнейшее значение", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона обозначил основные пути решения этих задач: создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора АПК, внедрение цифровых технологий в аграрном секторе, поддержка малого и среднего бизнеса, фермерства, кооперации, социальное и инфраструктурное развитие села, развитие кадрового потенциала.
Директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства РФ Игорь Козубенко рассказал о разрабатываемой в министерстве программе "Цифровое сельское хозяйство". Во-первых, будет создана единая база данных российских и не только научных разработок в сфере АПК. Это обеспечит аграриям быстрый доступ к современным и эффективным технологическим решениям.
Во-вторых, будет решаться кадровая проблема. Сегодня в российском АПК на 1000 сотрудников приходится один IT-специалист. В западных странах их в десятки раз больше. 56 вузов, подведомственных минсельхозу, примут самое активное участие в решении этого вопроса.
Также будет создана единая цифровая платформа помощи сельхозпроизводителям. Она будет предоставлять аграриям готовые решения для их бизнеса. Кроме того, министерство планирует создать цифровую платформу помощи в продажах сельхозпродукции, в первую очередь за счет сертификации, подтверждения качества продукции.Это также облегчит аграриям выход на внешние рынки.
Также Игорь Козубенко отметил и передовой опыт Самарской области по субсидированию закупок оборудования для систем точного земледелия, действующий с этого года. По мнению федерального эксперта, этот опыт может быть рекомендован и другим регионам РФ.
Внедрение информационных систем не обходится без трудностей. Самарские фермеры рассказали об отсутствии интернета и даже сотовой связи в некоторых районах губернии.
Игорь Козубенко в ответ сообщил, что это проблема не только Самарской области. Министерством связи РФ в настоящее время разработана соответствующая программа, рассчитанная до 2024 года.
Коллега из Башкортостана - директор Центра сельскохозяйственного консультирования республики Ирик Сакаев - поделился опытом развития потребительской кооперации в регионе. Сегодня в Башкортостане насчитывается 122 сельхозкооператива, к 2020 году их количество планируется довести до 400-450. Потребкооперация помогает сельхозпроизводителям входить со своей продукцией в федеральные торговые сети, кроме того, в республике создается собственная сеть кооперативных магазинов.
Дмитрий Азаров отметил, что потребкооперация в Самарской области нуждается в поддержке. Дополнительные возможности кооператорам представит, в частности, агропарк, который планируется открыть в ближайшее время. Также глава региона отметил и интересный опыт башкирских коллег по развитию и поддержке потребкооперации.
Кроме того, глава региона отметил, что принципиально важно научиться видеть возможности, которые сегодня предоставляет федеральное и региональное законодательство, и этими возможностями пользоваться. "На практике фермеры часто не знают о действующих программах и механизмах поддержки. Важно информирование", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
В процессе обсуждения факторов, которые мешают развитию бизнеса на селе, - риски, связанные с арендой сельскохозяйственных земель или помещений.
Сразу несколько фермеров рассказали главе региона о схожих ситуациях.
В одном случае через год работы закрылся молокоприемный пункт из-за того, что власти не продлили договор аренды. В другом случае дачный кооператив взял землю в аренду для строительства там теплицы, которая бы обеспечивала их рассадой. Но через три года договор аренды также не был продлен.
В Красноярском районе предприниматели хотели вложить 300 млн рублей в строительство кролиководческой фермы. Но землю им предложили только в аренду, а не в собственность. Естественно, рисковать такими средствами бизнесмены не решились.
Дмитрий Азаров подчеркнул: "Чтобы появилось доверие к власти, необходимы преемственность и соблюдение установленных договоренностей".
Также глава региона заметил, что необходимо менять отношение к предпринимателям, вкладывающим средства в экономику губернии: "Нет больших и маленьких инвесторов. Мы должны создать доброжелательную среду для всех инвесторов, нацеленную на реализацию проектов".
Нескольким фермерам, которые пожаловались на отсутствие контакта с районными администрациями, Дмитрий Азаров предложил тут же обсудить свои проблемы с главами районов и представителями министерства сельского хозяйства региона.
После пленарного заседания сессия продолжила работу в четырех секциях: "Инвестиции в АПК", "Экспорт в АПК", "Устойчивое развитие сельских территорий и кадрового потенциала АПК", а также "Развитие малого и среднего предпринимательства на селе по производству и переработке сельскохозяйственной продукции".
В работе секций приняли участие представители областного правительства и муниципальных районов, руководители крупных сельскохозяйственных предприятий Самарской области, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, представители научных организаций и вузов, представители банковских организаций, руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области.
Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели. Ранее в муниципалитетах обсуждались планы развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Свои предложения в "Стратегию лидерства" может внести каждый житель, отправив их на сайт 63lider.ru. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Особенно важно то, что стратегические цели развития сельских территорий определяют и сами жители. Дмитрий Азаров отметил, что в ходе муниципальных стратегических сессий, которые прошли во всех районах Самарской области, от жителей были получены интересные предложения.
"Сейчас мы обобщаем эти предложения и смотрим, как они должны быть отражены в региональной стратегии, - подчеркнул Дмитрий Азаров, - Если мы оторвемся от земли - получим документ, который никакого отношения к жизни иметь не будет. Мне такой пустой документ не нужен".
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Глава региона отметил, что потребкооперация в Самарской области нуждается в поддержке. Экономика региона
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