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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Дмитрий Азаров: "Форум в Узбекистане очень результативен"

19 октября 2018 12:58
76
Дмитрий Азаров:
Глава региона подчеркнул, что объемы товарооборота между Самарской областью и Узбекистаном увеличиваются.

Соглашения, которые уже заключены и еще будут достигнуты Самарской областью во время Первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, будут способствовать увеличению доходов предприятий региона, бюджета области, созданию новых рабочих мест и повышению доступности продукции из республики на рынках. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров, возглавляющий самарскую делегацию, пишет Волга Ньюс.

"Форум очень результативен. Ему уделяется большое внимание, о чем говорит участие президентов двух стран. Форум первый, но уверен, что он станет регулярным. Мы сегодня уже видим возможности — за эти два насыщенных дня наши предприятия нашли себе деловых партнеров, нашли новые рынки для сбыта своей продукции. Это крайне важно. Мы окажем всемерную поддержку и со стороны правительства региона будем укреплять экономические связи", — отмечает глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что объемы товарооборота между Самарской областью и Узбекистаном увеличиваются. "Причем мы растем в основном за счет экспорта, что нас в большей степени интересует. Для нас очень важно, что мы поставляем сюда технику, машины и механизмы. Конечно, мы заинтересованы в продукции предприятий Узбекистана и в первую очередь, это сельскохозяйственная продукция, текстильная. Мы видим поле для сотрудничества в образовательной сфере. И, конечно, отдельный вопрос, который мы здесь подробно рассматриваем, касается миграционной политики".

Руководитель региона отметил, что области важно участвовать в международных форумах и особенно в межрегиональных и использовать возможности представлять свою продукцию, инвестиционные возможности на международной арене.

"Это позволяет расширять рынки сбыта для предприятий Самарской области и привлекать инвестиции. Мы серьезно занялись этой работой", — заявил Дмитрий Азаров.

При этом, по его словам, в последние годы Самарская область практически не участвовала в форумах и выставках. Однако в этом году регион был масштабно представлен на главной российской площадке — Петербургском международном экономическом форуме и активно участвовал в мероприятиях, которые проходят при участии президента страны Владимира Путина. Так, на прошлой неделе самарская делегация принимала участие в V форуме регионов Беларуси и России.
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Комментарии



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19 октября 2018  12:58
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