Депутаты Самарской Губдумы потребовали больше дней на подготовку ко второму чтению проекта бюджета
14 ноября 2018 21:38
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Как оказалось, в розданном депутатам документам стоит крайний срок внесения поправок — 19 ноября в 18.00. Вопрос, почему это делается в сверхкороткие сроки, поднял новый председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев. «Почему только до 19 ноября? Что мы ожидаем от этой поспешной работы?» — поинтересовался депутат у министра управления финансами Андрея Прямилова.
Глава минфина пояснил, что резкое сокращение сроков (обычно между двумя чтениями проходит 2-3 недели) связано с тем, что до конца ноября должен быть принят федеральный бюджет, в котором средства на нацпроекты пока зарезервированы только одной строкой. Чтобы успеть получить максимально возможную сумму из бюджета РФ, регион должен оперативно принять и свой бюджет.
Однако Михаила Матвеева этот ответ не удовлетворил. «Времени, чтобы обсуждать и вносить корректировки нет», — заметил он. А когда выяснилось, что комитеты для подготовки второго чтения начнутся уже завтра, и вовсе заметил, что в таком случае по факту на внесение поправок отводится даже не 5, а только 1 день. «Эта гонка — а я ее вижу каждый год — не способствует качественной работе именно с корректировками бюджета, — заявил традиционный возмутитель думского спокойствия. — У нас есть закон о наказах избирателей, под который не подведена никакая экономическая база. Я против того, чтобы бюджет на отводилось 5 дней или даже 1».
В итоге дискуссию включились и другие депутаты. Выяснилось, что инициатором столь малого срока на обсуждение вообще выступил не минфин, а думский комитет по бюджету во главе с Габибуллой Хасаевым, который в ходе прений заметил: «Всем, кому интересно, были на думских слушаниях по бюджету», после чего добавил: «Увеличение срока не приводит к качеству поправок». Ему тут же возразил один из парламентариев, которому не позволили задать вопрос на думских слушаниях.
В конце концов, после того как спикер Геннадий Котельников уточнил, что рассматривать бюджет во втором чтении планируется только 6 декабря, дедлайн подвинули сначала до 25 ноября, потом — до 23-го, чтобы у правительства оставалось время учесть предложения депутатов, сообщает СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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