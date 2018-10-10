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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области начнёт функционировать с 1 января 2019 г. Ему будут переданы полномочия министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов).Положением предусматривается, что департамент является органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, платы) на товары (работы, услуги) на территории Самарской области, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, платы) на товары (работы, услуги) на территории Самарской области.Так, на департамент возлагается решение задач по обеспечению единой ценовой и тарифной политики, достижению и соблюдению баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов, защите экономических интересов потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), созданию экономических стимулов для повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения, коммунальной инфраструктуры и использования энергосберегающих технологий и др., сообщает пресс-служба облправительстваФото pixabay.com