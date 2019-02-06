C 12 по 13 февраля в Тольятти состоится первая научно-техническая конференция «Battery Innovation 2019».

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Организатором мероприятия выступает АО «ГК АКОМ» и научный технический центр «Аккумулятор инноваций».Основная цель конференции – обмен научно-техническим опытом, передовыми практиками, знаниями и технологиями между ведущими техническими экспертами, производителями химических источников тока, установление научно-технического и промышленно-технологического партнерства.Программа конференции включает в себя панельную дискуссию на тему: «Текущее состояние отрасли автономных ХИТ в РФ и мире, проблемы и перспективы развития», круглый стол: «Развитие технологий хранения энергии для перехода к новому технологическому укладу в энергетике и промышленности», а также технический тур по производственной площадке АО «АКОМ».Планируется привлечение в качестве спикеров как российских, так и иностранных партнеров по отрасли, представителей научно-исследовательских институтов с докладами по технологиям, достижениям и структуре мировых рынков в области аккумуляторной индустрии и систем резервирования энергии, сообщает Минпромтех региона.