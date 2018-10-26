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Бюджет территориального фонда ОМС Самарской области будет бездефицитным в ближайшие три года

26 октября 2018 13:47
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Бюджет территориального фонда ОМС Самарской области будет бездефицитным в ближайшие три года
Финансироваться областные организации обязательного медицинского страхования будут исходя из численности застрахованного населения региона.

На заседании Правительства Самарской области рассмотрен проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Как подчеркнул директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Виктор Мокшин, в ближайшие три года бюджет Фонда сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным.

Финансироваться областные организации обязательного медицинского страхования будут исходя из численности застрахованного населения Самарской области (по состоянию на 1 января 2018 года - 3 208 110 человек), коэффициента дифференциации, рассчитанного для Самарской области (1,0) и подушевых нормативов обеспечения базовой программы ОМС в размере: на 2019 год – 11 800,2 рубля; на 2020 год – 12 696,9 рубля; на 2021 год – 13 616,1 рубля.

Прогнозируемая сумма расходов бюджета Фонда на 2019 год составляет 38 619 243,2 тыс. рублей, на 2020 год – 41 519 042,6 тыс. рублей, на 2021 год – 44 220 220,8 тыс. рублей. Аналогичные суммы предусмотрены в виде доходов Фонда за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы и неналоговых поступлений.

Фото pixabay.com 


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Комментарии



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