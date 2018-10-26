Бюджет территориального фонда ОМС Самарской области будет бездефицитным в ближайшие три года
26 октября 2018 13:47
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На заседании Правительства Самарской области рассмотрен проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Как подчеркнул директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Виктор Мокшин, в ближайшие три года бюджет Фонда сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным.
Финансироваться областные организации обязательного медицинского страхования будут исходя из численности застрахованного населения Самарской области (по состоянию на 1 января 2018 года - 3 208 110 человек), коэффициента дифференциации, рассчитанного для Самарской области (1,0) и подушевых нормативов обеспечения базовой программы ОМС в размере: на 2019 год – 11 800,2 рубля; на 2020 год – 12 696,9 рубля; на 2021 год – 13 616,1 рубля.
Прогнозируемая сумма расходов бюджета Фонда на 2019 год составляет 38 619 243,2 тыс. рублей, на 2020 год – 41 519 042,6 тыс. рублей, на 2021 год – 44 220 220,8 тыс. рублей. Аналогичные суммы предусмотрены в виде доходов Фонда за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы и неналоговых поступлений.
Фото pixabay.com
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