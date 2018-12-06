Бюджет Самарской области на 2019 принят во втором чтении

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Бюджет Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов принят во втором чтении. Основные параметры:доходы 136 млрд 894 млн рублей,расходы 136 млрд 752 млн рублей,Профицит 142 млн рублей.От депутатов поступило в общей сложности 429 поправок. При этом к рассмотрению приняты и те из них, что были поданы с нарушениями регламента. В бюджете уже учтены поправки на общую сумму 1 615 млн. рублей, сообщает Департамент информационной политики региона.Поправки в бюджет носят социальный характер и направлены на:проведение капремонта образовательных учреждений - 200 млн руб.;закупка школьных автобусов - 60 млн руб.;укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей - 158 млн рублей;строительство универсальных спортплощадок - 60 млн руб.;модернизация учреждений здравоохранения, внедрение модели «бережливая поликлиника» - 63 млн руб.;оснащение современным медоборудования детских поликлиник - 131,2 млн руб.;модернизация и тех.оснащение АПК - 100 млн руб.;модернизация объектов ЖКХ - 158,4 млн руб.Большинство поправок будут рассматриваться уже в ходе исполнения бюджета. Кроме того, в главном финансовом документе региона будут учтены поступления из федерального бюджета - прежде всего, в рамках исполнения нацпроектов. А это, по уже подтверждённым данным, ещё 21 млрд рублей.Глава Самарской областипоблагодарил депутатский корпус Губдумы за продуктивную работу над формированием бюджета и внесением поправок, при этом отметив, что документ составлен с учётом разумной экономии и необходимости продолжения работы по снижению госдолга."Бюджет в первом чтении был принят депутатами СГД единогласно. После этого в течение 3 недель велась очень напряженная работа по рассмотрению поправок, которые внесли депутаты, представители всех политических партий,- отметил Дмитрий Азаров.- Большое количество поправок было учтено. Мы очень внимательно отнесёмся к каждой поправке во время исполнения бюджета. Практика 2018 года показывает, что мы возвращаемся в течение года к тем предложениям, которые внесли депутаты. И большинство поправок, которые вносились при принятии бюджета, находят свою реализацию. Считаю очень важным, что бюджет принят в начале декабря. У Правительства Самарской области, всех министерств, главных распорядителей бюджетных средств, есть возможность сегодня готовить конкурсную документацию, проводить торги, чтобы к новому строительному сезону подойти во всеоружии".