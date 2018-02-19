Больше всего квартир в регионе предлагают продать в Тольятти

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При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 10 271 уникальное предложение к продаже, опубликованное в СМИ в январе 2018 года.На первом месте по количеству предложений с серьезным отрывом лидирует Тольятти с 4 348 квартирами. На втором – Самара – 3264 квартиры, на третьем Сызрань – 813 квартир. Замыкает список Похвистнево - 81 квартира.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 43635 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 57157 руб. (в январе 2017 года –59984 руб.), самая низкая – в Октябрьске – 24308 руб. (в январе 2017 года –25 420 руб.).Наиболее активным в январе 2018 года был рынок в Жигулевске (индекс активности – 6,7), наименее – в Самаре и Похвистнево (индекс активности 2,5). Под индексом активности мы понимаем отношение количества предложений к количеству жителей.