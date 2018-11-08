Автомобильный рынок в России вырос в октябре
8 ноября 2018 10:59
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В октябре 2018 года в России выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом 10 моделей, ставших лидерами продаж, производятся внутри страны.
Как следует из пресс-релиза «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), поступившего «Известиям», продажи авто выросли на 8,2%, или на 12 097 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего в октябре продали 160 425 машин, а за период с января по октябрь текущего года — 1 457 857 автомобилей.
По словам Йорга Шрайбера, председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, российский автомобильный рынок продолжил уверенный рост на пороге последнего квартала года, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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