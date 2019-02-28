Аркадий Селезнев: "Без участия крупных игроков рынок инноваций развиваться не будет"
28 февраля 2019 13:12
142
Владимир Путин поручил правительству РФ сформировать особые условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития. Нужно, чтобы успешных инновационных компаний было как можно больше, заявил он 20 февраля в своем Послании Федеральному собранию.
Операционный директор самарского акселератора YellowRockets Аркадий Селезнев (YR управляет Венчурным фондом Самарской области — прим. ред.) рассказал о том, каких результатов в сфере поддержки и развития технологических стартапов наш регион уже добился, и что необходимо сделать на государственном уровне для развития успешных инновационных компаний, пишет "Волжская коммуна".
"Для поддержки высокотехнологичных стартапов при поддержке регионального минэкономразвития 22 ноября 2017 года был создан Венчурный фонд Самарской области. Объем фонда — 100 млн рублей, срок действия — 7 лет с возможностью продления на 3 года, — рассказал Аркадий Селезнев. — Первый проект мы проинвестировали в январе 2018 года, и за минувший год вошли в десятку самых активных посевных фондов России".
Венчурный фонд Самарской области стал самым активным региональным фондом страны, опередив по количеству сделок фонды Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов. Это данные рейтинга, составленного Российской венчурной компанией.
"Венчурный фонд работает с B2B-проектами (это разработки для бизнеса, интересные другим компаниям и предпринимателям — прим.ред.), причем аналитики фонда особенно пристально следят за отраслями, где от производителя продукта до конечного клиента много звеньев, — финтехом, ритейлом, мобилити, фудтехом. Всего за год фондом рассмотрено 346 заявок на инвестирование, — продолжает Аркадий Селезнев. — В 2018 году до конечного этапа отбора, до инвестиционного комитета, дошли 15 проектов. 7 стартапов получили инвестиционные предложения и привлекли инвестиции — от персональной акселерации и 500 тыс. рублей до 10 млн рублей на экспансию".
В числе проектов, поддержанных фондом, международная B2B платформа для рынка цветочной продукции "MFlowers", "облачная" финтех-платформа для кредитования "ФинтехЯдро", и стартап "yRisk", который проводит генетический тест для определения рисков заболевания раком.
В феврале 2019 года Венчурный фонд Самарской области инвестировал 2 млн рублей в проект DreamStudy – это платформа для дистанционного онлайн-образования, одна из успешных "портфельных" инвестиций фонда. Проект получает поддержку с 2013 года, и сегодня у него более 70 корпоративных партнеров, платформой пользуются более 1 тыс. школ.
Аркадий Селезнев считает, что для увеличения числа успешных технологических стартапов нужно кардинально изменить отношение к ним со стороны крупных корпораций, в том числе государственных, поскольку в российской экономике очень развит именно госсектор.
Создается особая экосистема поддержки инновационных компаний — венчурные фонды, акселераторы, бизнес-инкубаторы, бизнес-ангелы. Но эта система не заработает, если в покупке, в поглощении стартапов не будут заинтересованы крупные предприятия.
"У стартапа не так много траекторий развития: он может в итоге выйти на IPO, может продолжить работу как классический бизнес, а может быть поглощён крупным игроком — стратегическим инвестором, — поясняет Аркадий Селезнев. — Однако первый и последний вариант в России практически не реализуются, поскольку большинство крупных госкорпораций не готовы покупать эти растущие инновационные компании".
Получается, что последнего звена нет, и это делает неактуальной всю цепочку развития: зачем стараться бизнес-ангелу, зачем поддерживать инновационный стартап своими инвестициями, контактами, опытом, если в итоге эта "раскрученная" компания никого не заинтересует?
"Если российский крупный бизнес пойдет по пути открытых инноваций (а именно об этом говорит президент), то и государственных денег на развитие инноваций нужно будет гораздо меньше, — считает Аркадий Селезнев. — Станет интересно инвестировать частные деньги в стартапы ранних стадий, появятся частные венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, акселераторы. Вся экосистема заработает более гармонично, чем сейчас. Без участия крупных игроков рынок инноваций не будет развиваться. Корпорации во всем мире работают по принципу открытых инноваций — они решают свои проблемы за счет поглощения стартапов и научных разработок".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
28 февраля 2019 14:50
Дополнительные средства было предложено направить на капитальный ремонт объектов культуры, улично-дорожной сети, поддержку незащищенных слоев населения и... Экономика региона
127
28 февраля 2019 13:55
Гречка вырастет в цене из-за снижения количества посевов. Экономика региона
159
28 февраля 2019 13:12
Операционный директор самарского акселератора YellowRockets рассказал, каких результатов в сфере поддержки и развития технологических стартапов наш регион уже... Экономика региона
142
Финансы и Банки
28 февраля 2019 19:14
«Урок цифры» направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществления... Финансы и Банки
36
28 февраля 2019 16:39
Центробанк и ФАС будут следить, чтобы финансовые организации не завышали тарифы. Финансы и Банки
142
28 февраля 2019 15:30
Для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта или кошелек. Денежные средства поступают мгновенно. Финансы и Банки
117
Строительство
28 февраля 2019 09:59
Там построят резервуар-усреднитель для сбора. Строительство
166
26 февраля 2019 10:05
Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Строительство
228
26 февраля 2019 09:45
Участок на Московском шоссе вновь выставили на торги. Строительство
204
Материалы и технологии
27 февраля 2019 19:09Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
57
25 февраля 2019 19:29Дизельные генераторы. Виды и особенности
Дизельный генератор представляет собой мобильную или стационарную установку, которая состоит из электрогенератора работающего от дизельного двигателя... Материалы и технологии
91
16 февраля 2019 10:13
Как правильно заказать проектирование деревянных домов из бревна. О чем говорить с архитектором. Материалы и технологии
181
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1223
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2374
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2339
Бизнес
27 февраля 2019 20:23
По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%. Бизнес
248
26 февраля 2019 15:02
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и... Бизнес
294
20 февраля 2019 23:45
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма. Бизнес
440
Новости компаний
28 февраля 2019 12:29
Их изготовили на ОДК ПАО «Кузнецов». Новости компаний
144
27 февраля 2019 16:44
Также «АКОМ» получил разрешение использовать на сайте компании и в рекламной продукции специального знака соответствия «Russian Exporter». Новости компаний
257
27 февраля 2019 14:00
Патент предполагает, что товарный знак будет использоваться для рекламных целей. Новости компаний
403
26 февраля 2019 10:37
Управление магазином перешло в руки головной компании сети. Новости компаний
275
IT и Коммуникации
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
213
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
298
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
509
Транспорт
28 февраля 2019 12:59
Горожанам напомнили о правах и обязанностях пассажиров общественного транспорта. Транспорт
137
27 февраля 2019 20:19
Речь идет об авто, продающихся на территории США. Рейтинг составлялся по нескольким критериям, среди них и оценки покупателей. Транспорт
327
27 февраля 2019 19:13Возможности успешной аренды автовышки
Во многих строительных мероприятиях успешно используются автовышки. Транспорт
69
27 февраля 2019 13:04
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) отчитались о проведенной с должниками работе в 2018 году. Транспорт
254
Предпринимательство
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
88
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
143
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
284
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
134
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
572
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
617
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1316
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1131
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1029
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
499
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1032
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
759
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2781
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2476
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2735
Мероприятия