Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
17 августа 2018 10:15
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Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов и получить ресурсы.
В пятницу, 17 августа, в Тольятти пройдет сессия, посвященная разработке стратегии социально-экономического развития города на период до 2030 года. Работа будет поделена на пять секций: "Социальная сфера и человеческий капитал", "Промышленность и предпринимательство", "Градостроительство, городская среда и инфраструктура", "Экология и устойчивое развитие", "Управление развитием".
Своими ожиданиями от мероприятия и мыслями на тему стратегического планирования поделился модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" Андрей Сажнёв, директор ООО "Фабрика-кухня", пишет Волга Ньюс.
"Сессия будет заключительной - для принятия корректировок, которые мы с бизнес-сообществом предлагали на предыдущих сессиях специалистам из РАНХиГС. После этого нам необходимо согласовать ресурсы и возможности, которые есть у города, с этими предложениями", - отметил эксперт.
По его словам, основные предложения на секции "Промышленность и предпринимательство" сводятся к двум разным стратегиям: "Первая - сделать из Тольятти промышленный центр РФ. Второе - сделать из Тольятти инженерно-инновационный центр РФ. Это две стратегии сложно совместить. К примеру, для увеличения количества промышленных площадок есть различные ресурсы: основные фонды, коммуникации, опыт и история существующих промышленных предприятий. Для развития инновационной среды нужны другие ресурсы, к примеру, молодые специалисты со всей страны, которые навряд ли захотят жить в промышленном городе. Им нужна среда, похожая на "Кремниевую долину" (или Иннополис), а не на Гуанчжоу. На секции нам надо определиться или понять, как совместить эти варианты развития".
Андрей Сажнёв напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов и получить ресурсы.
"Нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем. Важно ответить не только на стратегические вопросы (зачем, когда и куда развиваться городу), но и заранее спрогнозировать варианты реализации этой стратегии, ответив на вопросы: как ее реализовывать и кто будет ее реализовывать. Нужна прозрачность и команда, которая должна включать в себя не только представителей мэрии, но и специалистов-экспертов в этих областях. И наконец, чтобы понять эффективность работы, после разработки и утверждения стратегии необходимо будет рассказывать для активной общественности об этапах ее реализации. Хотя бы два-три раза в год", - говорит модератор экспертной группы.
Напомним, сессия в Тольятти пройдет в рамках разработки единой стратегии развития Самарской области, получившей название "Стратегия лидерства". Ранее планы развития городов и районов обсудили на муниципальном уровне совместно с жителями, теперь проходят областные тематические сессии. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Работа тольяттинской сессии поделена на пять секций: "Социальная сфера и человеческий капитал", "Промышленность и предпринимательство", "Градостроительство, городская среда и инфраструктура", "Экология и устойчивое развитие", "Управление развитием".
В пятницу, 17 августа, в Тольятти пройдет сессия, посвященная разработке стратегии социально-экономического развития города на период до 2030 года. Работа будет поделена на пять секций: "Социальная сфера и человеческий капитал", "Промышленность и предпринимательство", "Градостроительство, городская среда и инфраструктура", "Экология и устойчивое развитие", "Управление развитием".
Своими ожиданиями от мероприятия и мыслями на тему стратегического планирования поделился модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" Андрей Сажнёв, директор ООО "Фабрика-кухня", пишет Волга Ньюс.
"Сессия будет заключительной - для принятия корректировок, которые мы с бизнес-сообществом предлагали на предыдущих сессиях специалистам из РАНХиГС. После этого нам необходимо согласовать ресурсы и возможности, которые есть у города, с этими предложениями", - отметил эксперт.
По его словам, основные предложения на секции "Промышленность и предпринимательство" сводятся к двум разным стратегиям: "Первая - сделать из Тольятти промышленный центр РФ. Второе - сделать из Тольятти инженерно-инновационный центр РФ. Это две стратегии сложно совместить. К примеру, для увеличения количества промышленных площадок есть различные ресурсы: основные фонды, коммуникации, опыт и история существующих промышленных предприятий. Для развития инновационной среды нужны другие ресурсы, к примеру, молодые специалисты со всей страны, которые навряд ли захотят жить в промышленном городе. Им нужна среда, похожая на "Кремниевую долину" (или Иннополис), а не на Гуанчжоу. На секции нам надо определиться или понять, как совместить эти варианты развития".
Андрей Сажнёв напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов и получить ресурсы.
"Нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем. Важно ответить не только на стратегические вопросы (зачем, когда и куда развиваться городу), но и заранее спрогнозировать варианты реализации этой стратегии, ответив на вопросы: как ее реализовывать и кто будет ее реализовывать. Нужна прозрачность и команда, которая должна включать в себя не только представителей мэрии, но и специалистов-экспертов в этих областях. И наконец, чтобы понять эффективность работы, после разработки и утверждения стратегии необходимо будет рассказывать для активной общественности об этапах ее реализации. Хотя бы два-три раза в год", - говорит модератор экспертной группы.
Напомним, сессия в Тольятти пройдет в рамках разработки единой стратегии развития Самарской области, получившей название "Стратегия лидерства". Ранее планы развития городов и районов обсудили на муниципальном уровне совместно с жителями, теперь проходят областные тематические сессии. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Работа тольяттинской сессии поделена на пять секций: "Социальная сфера и человеческий капитал", "Промышленность и предпринимательство", "Градостроительство, городская среда и инфраструктура", "Экология и устойчивое развитие", "Управление развитием".
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