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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Аналитики назвали цену самой маленькой квартиры Самары

28 марта 2018 11:06
146
Аналитики назвали цену самой маленькой квартиры Самары
Все объекты, вошедшие в рейтинг самых маленьких квартир, находятся в домах старого фонда.

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU составили ТОП-5 самых маленьких квартир, выставленных на продажу в Самаре.
Общая площадь двух самых маленьких отдельных квартир Самары с собственным туалетом и душем составляет 12 и 13 кв. м. Цена такого объекта в Промышленном районе
города —700 тыс. руб., а в Кировском — 1,05 млн руб. Самая дорогая микроквартира расположена рядом с ТЦ «Орбита». Этот объект площадью 15,4 кв. м выставлен на
продажу за 1,245 млн руб.

По данным N1.RU, все объекты, вошедшие в рейтинг самых маленьких квартир, находятся в домах старого фонда. В новых домах площадь студий начинается от 17-18
«квадратов».

«Самым маленьким квартирам Самары не удалось побить рекорд знаменитых квартир в Новосибирске площадью 8 «квадратов», о которых несколько лет назад написал
известный блогер Илья Варламов. Эти квартиры предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки. Их цена
— около 500 тыс. руб.», — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
По данным N1.RU, средний размер квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Самары, сейчас составляет 52 «квадрата», а в новостройках — 57.


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Комментарии



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