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Аналитики назвали число квартир в Самаре, необходимых для покупки жилья в Москве и Юге России

14 февраля 2018 14:02
136
Аналитики назвали число квартир в Самаре, необходимых для покупки жилья в Москве и Юге России
Ближе всего к самарским ценам на недвижимость продается жильё в Сочи.

Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU рассчитали, сколько обычных квартир в Самаре нужно продать, чтобы купить аналогичное жильё в популярных местах для переезда — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

Для расчётов взята двухкомнатная квартира комфорт класса в Самаре за 4,1 млн руб. Столько стоит, например, «двушка» площадью 60 кв. м с ремонтом в микрорайоне Постников Овраг.

Больше всего таких объектов понадобится жителю Самары для покупки примерно такого же уровня квартиры в Москве. В частности, «двушка» в панельном доме с обычным ремонтом недалеко от станции метро «Войковская» стоит 14,8 млн руб. Для её покупки необходимо 3 обычных квартиры плюс 2,5 млн руб. В Санкт-Петербурге на среднюю «двушку» с удобным местоположением нужно 6,8 млн или продать одну самарскую квартиру, добавив еще 2,7 млн руб.

Ближе всего к самарским ценам на недвижимость продается жильё в Сочи. Так, после покупки квартиры в центральном районе Сочи размером 47 «квадратов» за 3,8 млн руб. на руках останется еще 300 тыс. руб. А после покупки «двушки» с ремонтом в спальном районе Краснодара за 3,1 млн руб. останется еще 1 млн руб.

«Кроме Москвы и Питера, куда традиционно переезжают жители всех остальных регионов России, всё большую популярность набирает юг страны, так как с каждым годом растёт число людей, не привязанных местоположению работодателя. Как правило, эта категория выбирает комфортный климат и хорошую экологию», — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
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Комментарии



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