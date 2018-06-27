Аналитики нашли в окрестностях Самары особняки с собственными пляжами
27 июня 2018 12:28
214
В N1.RU составили ТОП-10 домов в продаже с собственным выходом к реке. Почти все объекты, вошедшие в рейтинг, находятся на берегу Волги.
При этом в продаже есть и усадьбы, на территории которых оборудованы искусственные озёра и пруды. В частности, коттедж, на территории которого есть пруд с рыбками и колодец, продают в посёлке Калинка за 12 млн руб.
Самый дешевый дом у воды находится в селе Задельное в Красноглинском районе. Этот дом рядом с Волгой на берегу родникового озера продают за 2 млн руб.
«Территория вблизи водоёмов — самая престижная для загородной жизни. Первая линия позволяет собственникам обустроить для себя пляж и причал. Конечно же, это даёт больше возможностей для летнего отдыха, но и цены на объекты на первой линии озёр и рек заметно выше, чем на более удаленные», — замечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
По подсчётам аналитиков, средняя стоимость большого загородного дома на берегу Волги составляет 20 млн руб. Эта цифра больше цены обычного коттеджа в 5 раз.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 июня 2018 12:28
Самый дорогой загородный дом в Самарской области на берегу Волги продают за 65,7 млн рублей. Экономика региона
213
27 июня 2018 11:46
Планируется, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. Экономика региона
152
27 июня 2018 11:10
Системная работа по подготовке документации для вхождения в госпрограммы должна вестись всеми министерствами уже сейчас. Экономика региона
170
Финансы и Банки
27 июня 2018 11:04
Средняя сумма вклада в Поволжском банке составила 260,9 тысяч рублей. Финансы и Банки
221
26 июня 2018 12:52
Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов. Финансы и Банки
313
25 июня 2018 13:55
Новые условия вступят в силу 1 июля 2018 года. Финансы и Банки
596
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
394
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
260
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
60
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
364
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1575
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1513
Бизнес
27 июня 2018 16:29
Для открытия своего дела важен не только начальный капитал, но и полная актуальная информация, позволяющая адекватно ориентироваться в правовом поле. Бизнес
14
26 июня 2018 17:57
Госкорпорация не сможет навязывать НОВАТЭКу и другим компаниям использование своих ледоколов, отмечает источник. Бизнес
310
22 июня 2018 07:53
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для... Бизнес
386
Новости компаний
25 июня 2018 20:09
Многие люди думают о создании своего бизнеса. Конечно, здесь существуют определенные риски, но при этом есть и большие перспективы на вознограждение. Именно... Новости компаний
54
22 июня 2018 23:03
В 2017 году чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что на 18,6% превышает показатель предыдущего года. Новости компаний
899
22 июня 2018 22:30
Для приведения структуры собственности в соответствие закону о СМИ. Пакет может выкупить Национальная медиа группа. Новости компаний
783
21 июня 2018 23:56
Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов. Новости компаний
314
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
231
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
153
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
171
Транспорт
27 июня 2018 14:01
С территории вывезли незаконно установленный КПП. Транспорт
145
27 июня 2018 10:22
По Волге пустят скоростные «Восходы». Транспорт
182
26 июня 2018 23:43
Вопрос об индексации будет обсуждаться только после усиления контроля за неплательщиками. Транспорт
570
26 июня 2018 16:13
С 0:00 27 июня по 0:00 29 июня будет запрещено движение по улицам Дальней, Арене-2018, 2-й стадионной, 6,7,8,9,10 проездам для транспортных средств, не имеющих... Транспорт
400
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1683
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
602
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
682
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
158
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
108
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
114
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
987
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2308
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
99
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
493
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
778
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
946
Мероприятия