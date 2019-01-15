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Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований настроений населения российских городов в 2018 году.Исследование показало, что жители крупных и средних городов в своем значительном большинстве довольны той жизнью, которую они ведут. По итогам декабря доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составляет 82% (от определившихся с ответом).Исследование показало, что, несмотря на экономические трудности, испытываемые Россией в последнее время, доля уверенных в собственном завтрашнем дне держится на достаточно высоком уровне. По итогам декабря для тех, кто полностью или в основном уверен в собственном будущем, составила 63%. Это несколько больше, чем по году в целом (62%), а также больше, чем в 2017 году (62%). С другой стороны, нынешний показатель заметно ниже рекордного значения, достигнутого в 2014 году – тогда в собственном завтрашнем дне были полностью или в основном уверены 66% участников исследования.Результаты замеров за декабрь 2018 года показали, что 73% жителей крупных и средних городов уверены в будущем предприятий, где они работают (вопрос задавался только занятым в экономике).Выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя.Самый высокий уровень уверенности в будущем своих предприятий отмечается в Ярославле, Грозном, Тюмени, Красноярске и Новокузнецкеpixabay.com