Ветеранам труда в Самарской области сохранят выплаты и после индексации пенсий

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В понедельник, 12 февраля, состоялось заседание Правительства Самарской области под председательством врио губернатораНа утверждение был вынесен вопрос, касающийся предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. С докладом по теме выступила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. На сегодняшний день ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) предоставляются неработающим ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам, у которых размер пенсии не превышает 19500 рублей. Однако с 1 января 2018 года на федеральном уровне была проведена индексация пенсий на 3,7%.В итоге 10200 неработающих льготников Самарской области могут потерять право на получение ЕДВ, так как их пенсия составила более 20000 руб. и превысила «порог нуждаемости». Новый законопроект предлагает увеличить критерий нуждаемости также на 3,7%. Он возрастет до 20221,5 рубля. Это позволит ветеранам сохранить право на получение ЕДВ.«Мы с вами должны реагировать на вызовы текущего дня, - подчеркнул Глава региона. – Больше десяти тысяч людей могут лишиться этих мер социальной поддержки. Понятно, что мы этого допустить не можем. На федеральном уровне были приняты решения, и мы корректируем работу на уровне региона. Рассчитываю, что депутаты нас поддержат».Решение о внесении изменений на рассмотрение Самарской Губернской думы проекта закона было принято единогласно.«Убежден, это решение будет воспринято как справедливое»,- подчеркнул Глава региона.Напомним, инициатива Дмитрия Азарова по корректировке системы мер социальной поддержки населения Самарской области стала одним из первых шагов в качестве Главы региона. Этот вопрос находится на особом контроле.«Нам нужно выстраивать новую система социальной политики. Понятно, что путь этот сложен. Все, кто по выработанным критериям может рассчитывать на поддержку, будут ее получать. Эту работу мы продолжим», - подчеркивает руководитель области.Также на заседании Правительства рассмотрели вопрос об утверждение методики определения рыночной стоимости 1 кв. м жилья для муниципалитетов Самарской области. Доклад по этой теме представила заместитель министра строительства регионаПоказатель рыночной стоимости метра жилья используется при реализации ряда социальных программ – при обеспечении жильем молодых семей, детей-сирот, ветеранов, людей, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья. До настоящего времени стоимость метра оставалась единой для всей области и составляла 34283 рубля.Однако единая стоимость метра для всей территории области создает объективный дисбаланс. Например, в крупнейших городах региона – Самаре и Тольятти – приобрести жилье по такой стоимости непросто. Тогда как по ряду муниципальных районов жилье продается значительно дешевле этого показателя.Теперь это значение предложено сделать дифференцированным по разным территориям – в зависимости от реальной рыночной стоимости 1 кв. м. жилья. В различных городах и районах области.Цена рассчитывалась на основании анализа данных за IV квартал 2017 года как на вторичном, так и на первичном рынках жилья. Она колеблется от 26,7 тыс. руб. за квадратный метр в Кошкинском районе до 39,97 тыс. руб. в Тольятти и 47,1 тыс. руб. в Самаре.Врио первого заместителя председателя Правительства регионаподчеркнул, что эти цифры необходимо рассматривать как предельные.Глава региона подчеркнул, что сделан первый шаг по дифференциации. Однако, это не означает окончание работы по расчету показателей. Так, например, в Самаре 9 муниципальных районов, и разброс цен на жилье там достаточно серьезный. К примеру, нельзя сравнить Самарский и Красноглинский районы.Глава региона поручил провести дополнительный анализ по каждому из внутригородских районов, а также учесть в работе показатели стоимости жилья в регионе за последние 2-3 года, сообщает пресс-служба облправительства.