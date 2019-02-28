В Самарской области семьи с детьми получат выплаты к Пасхе
28 февраля 2019 11:10
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На пасхальную выплату могут рассчитывать только люди, постоянно проживающие на территории Самарской области и имеющие гражданство РФ.
Деньги предоставляются следующим категориям получателей:
женщина (а в случае ее смерти, лишения/ограничения родительских прав - мужчина), воспитывающая четырех и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей;
одинокие матери, воспитывающие двоих и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей.
Статус одинокой матери, если женщина вышла замуж, сохраняется до тех пор, пока над детьми не установлено отцовство.
Если многодетная семья или одинокая мать получают ежемесячное пособие на ребенка в размерах 300, 380, 400, 480, 500, 560 или 660 рублей, выплата к Пасхе будет назначена автоматически, подавать заявление в центр соцзащиты не надо.
В остальных случаях нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства до 31 мая 2019 года со следующими документами:
заявление о назначении ежегодной выплаты к Пасхе с указанием номера счета в банке;
паспорт;
свидетельства о рождении детей;
справка с места жительства детей о совместном проживании с гражданином.
Право семьи на выплату определяется на дату празднования Пасхи в текущем году – 28 апреля, пишет Самру.ру.
Фото: pixabay.com
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