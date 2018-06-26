В Самарской области дорожают морковь и картофель
26 июня 2018 11:53
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За неделю картофель в среднем подорожал на 10%, морковь на 8%, лук на 1,5%. Об этом сообщил Самарастат.
А вот капуста, огурцы и помидоры напротив, несколько подешевели.
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