В Самарской области бороться с бедностью помогают социальные контракты
20 марта 2019 11:50
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Выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил ввести в практику социальные контракты для борьбы с бедностью. В Самарской области подобная система работает уже 10 лет.
Главная цель социального контракта – помощь в повышении потенциала малоимущей семьи с целью постепенного перехода на самообеспечение.
Право на получение социального контракта (согласно Закону Самарской области № 16-ГД от 06.05.2000 «О социальной помощи в Самарской области») имеют семьи и граждане, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Самарской области. Среди них
семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет (обучающимися общеобразовательных организаций - до окончания обучения, но не старше восемнадцати лет);
семьи с детьми, у которых один из родителей является неработающим инвалидом или оба - неработающие пенсионеры;
семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами;
одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды;
студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования.
Заключать социальный контракт можно не чаще 1 раза в 3 год, сообщает пресс-служба облправительства.
Максимальный размер денежной выплаты составляет 50 тыс. рублей, минимальный размер - 10 тыс. рублей.
Всего с сентября 2010 года заключено 12458 соглашений.
В 2018 году заключено 1545 социальных контрактов на сумму более 51 млн рублей. Из них 1453 соглашения – с семьями с детьми, из которых 481 – это многодетные семьи. 1398 соглашений направлены на организацию личного подсобного хозяйства.
Своим правом на заключение соцконтракта воспользовалась многодетная семья Ремизовых из с.Сырейка Кинельского района. О такой возможности они узнали в Комплексном центре социального обслуживания населения.
Семья Ремизовых всегда занималась личным подсобным хозяйством, до заключения социального контракта подсобное хозяйство семьи состояло из одной коровы, телёнка, 4-х коз и 8-ми кроликов.
«Мы подали все необходимые документы для оформления денежной выплаты в размере 50000 рублей для приобретения крупного рогатого скота. Буквально в течение 2 недель нам одобрили заявление. Мы приобрели стельную корову, которая недавно принесла приплод. Теперь мы активно используем молоко для приготовления различных кисломолочных продуктов. Это и сметана, и сливочное масло, и ряженка, и творог, и всевозможные сыры», - рассказывает Карина Ремизова.
Марина Пичугина, директор ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»: «Наш Комплексный центр обслуживает 5 муниципальных районов. Всего у нас в прошлом году было заключено 156 социальных контрактов на общую сумму около 5 миллионов рублей. Люди могут его получить как на приобретение сельскохозяйственных животных, так и на пчёлопакеты, на установку газовых котлов, на установку приборов учёта - то есть, спектр достаточно широк. И с каждым годом количество желающих воспользоваться данной услугой увеличивается. Только по городу Кинель в прошлом году было 45 контрактов на сумму чуть более 1 миллиона рублей, то в этом году их уже 58 на сумму 1,5 миллиона рублей. Сейчас мы вместе с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области мы прорабатываем этот вопрос расширения спектра услуг. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем предоставлять средства и на другие направления деятельности, не только в сельском хозяйстве».
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