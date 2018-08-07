В Самаре проходит четвертая тематическая стратегическая сессия
7 августа 2018 13:05
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В Самарской области продолжается работа над Стратегией Лидерства.
Сегодня в Самаре, в гостинице Lotte, пройдет четвертая тематическая стратегическая сессия. Тема - «Экономический прорыв. Цифровая экономика» Участниками стали свыше 250 человек.
Открывая сессию, Глава региона Дмитрий Азаров обозначил стратегическую цель, пути достижения которой должны быть выработаны в ходе совместной работы экспертного и бизнес-сообщества: совершить качественный экономический рывок и войти в число регионов-лидеров в стране, сообщает Департамент информационной политики региона.
Экономика Самарской области обладает высоким научно-техническим и человеческим потенциалом, здесь производится свыше 1,3 трлн.рублей валового регионального продукта - 2% от общего объёма ВРП всех субъектов РФ. В то же время, накопленный потенциал используется не в полной мере.
В последнее десятилетие наблюдается снижение рейтинговых позиций региона в РФ по ключевым макроэкономическим показателям.
с 15 на 25 место по объёму промпроизводства на душу населения
с 12 на 19 место по объёму инвестиций в основной капитал
с 12 на 20 место по внешнеторговому обороту.
Основу для экономического прорыва Дмитрий Азаров обозначил в 6 стратегических направлениях:
повышение производительности труда
развитие инновационной системы
создание цифровой экономики
улучшение инвестклимата
кадровое обеспечение экономики
Поддержка МСП.
Важный аспект создания благоприятной среды для инвестиций - снятие ограничений и барьеров для бизнеса. В Национальном рейтинге инвестпривлекательности регионов @asipnp-2018 Самарская область поднялась на 17 пунктов. Задача - войти в Топ-20. Что для этого нужно?
Повышению инвестпривлекательности будет способствовать:
перевод услуг и сервисов в цифровой вид
координация работы региональных институтов развития (Ключевая роль-за Агентством по привлечению инвестиций)
формирование, продвижение бренда Самарской области (Агентству-разработать механизм).
Дмитрий Азаров подчеркнул: важной составляющей технологического порыва является развития малого и среднего предпринимательства. На прошлой неделе #СО стала площадкой обсуждения нацпроекта по МСП с участием Министра экономики РФ Максима Орешкина. Участвовали 60 регионов!
Задача- создать единую систему акселерации субъектов МСП через переформатирование работы инфраструктуры бизнес-инкубаторов и организаций поддержки. В рамках пилотного проекта Минэкономики РФ необходимо создать в Самарской области центр предпринимателя "МойБизнес".Это будет "Дом предпринимателя", объединяющийся на одной площадке организации инфраструктуры, рабочие пространства и коворкинги для МСП. Не менее важно расширение доступа МСП к финансовой поддержке. Дмитрий Азаров необходимо докапитализировать Гарантийный фонд Самарской области до 1 млрд руб.
Обозначены и задачи по повышению производительности труда:
рост не менее чем на 5% ежегодно
вовлечь в пилотный проект Фед.центра компетенций больше предприятий
Развитие регионального центра компетенций
Загрузка создаваемой "Фабрики процессов"-площадки обучения команд предприятий.
Фото: Департамент информационной политики.
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